Cosenza – Pacchi dono “Pasqua 2025” agli orfani assistiti dall’O.N.A.O.M.A.C.

Come tutti gli anni, l’opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.) porge gli auguri per la Santa Pasqua agli orfani e alle famiglie, residenti in Provincia di Cosenza, dei Carabinieri deceduti in servizio, mediante la consegna di un pacco dono. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Col. Andrea Mommo, insieme ai Comandanti di Stazione di Mendicino (CS) e Celico (CS), ha personalmente consegnato il dono ribadendo, nell’occasione, la costante vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alle famiglie dei colleghi non più presenti. L’Opera istituita il 5 ottobre 1948 dal Presidente della Repubblica, Senatore Luigi Einaudi, che la eresse a Ente Morale e le conferì personalità giuridica di natura privatistica ha come Organo tutorio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, proponendosi di assistere, fino al conseguimento della laurea, gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado. Oggi sono assistiti circa 1000 orfani, a ciascuno dei quali viene erogato un sostegno semestrale, distinto per fasce d’età, sino al compimento degli studi. L’assistenza agli orfani disabili, invece, è a vita. Per tale ragione, l’evento è particolarmente sentito dall’Istituzione, quale segno tangibile di vicinanza e incontro da parte da parte del Comandante Provinciale Carabinieri di Cosenza in rappresentanza dell’Arma.

Le disponibilità finanziarie sono date da: contributi volontari mensili elargiti dai militari di ogni grado dell’Arma dei Carabinieri; interessi sui titoli di Stato; canoni di locazione degli immobili, ricevuti in donazione, eredità o legato; elargizioni liberali da parte di militari dell’Arma, in servizio e in congedo, nonché di privati cittadini estimatori dell’Arma. L’Ente non riceve contributi statali. L’attività assistenziale che esso realizza in favore degli orfani è resa possibile, prevalentemente, dai contributi volontari mensili dei Carabinieri (che rappresentano circa il 90 % delle entrate). Ciò costituisce motivo di vanto e orgoglio per l’Arma perché è testimonianza concreta del legame ideale che unisce l’Istituzione alle famiglie dei colleghi meno fortunati.

Oltre a erogare sostegni scolastici, vengono offerte vacanze invernali presso i soggiorni Carabinieri di Merano e Bressanone; vacanze estive presso il soggiorno dei Carabinieri di Ischia; vacanza studio in Inghilterra per i neo diplomati, al fine di approfondire la conoscenza della lingua inglese; un sussidio di “fine assistenza” agli orfani che terminano gli studi; il premio “buon profitto” agli orfani di ogni fascia d’età che si sono distinti negli studi e viaggi all’estero per ragazzi particolarmente meritevoli.