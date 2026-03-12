Cosenza in festa per i 100 anni di CarolinaBlasi: un secolo di vita tra Fede e Solidarietà

Cosenza ha celebrato domenica 8 marzo un traguardo raro e prezioso: il centesimo compleanno

della signora Carolina Blasi. Una vita, la sua, che attraversa un secolo di storia italiana — dalla

guerra alla ricostruzione — rappresentando un ponte vivente tra passato e presente.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal consigliere Gianfranco Tinto e dall’assessore

Damiano Cosimo Covelli, ha omaggiato la centenaria con una targa commemorativa, simbolo della

gratitudine dell’intera comunità cosentina.

La celebrazione è stata arricchita da una testimonianza di profonda fratellanza cristiana. Tra i

presenti, il pastore Paolo Giovannini, fondatore della missione cristiana evangelica a Cosenza, ha

ricordato con commozione gli inizi del suo ministero. Quando, giovanissimo, lasciò Roma e le

comodità per rispondere alla “chiamata” in Calabria e fu proprio la signora Carolina ad offrirgli una

sistemazione abitativa nella nuova città.

A rendere l’atmosfera ancora più toccante è stato il racconto della figlia di Carolina, Daniela, che ha

svelato un episodio emblematico del legame con il pastore Giovannini. Molti anni fa, mentre la

signora Blasi era ricoverata a Roma e necessitava di un’urgente trasfusione, il pastore —

condividendo lo stesso gruppo sanguigno —non esitò a partire da Cosenza per raggiungere la

capitale e donare il proprio sangue.

“Queste cose non si dimenticano” ha sottolineato Daniela, elogiando la figura del fedele servo di

Dio e il loro legame che va oltre l’amicizia, radicato in una fede comune e in un amore fraterno che

ha superato ogni prova.

Anche Debora, moglie del pastore, ha voluto porgere i suoi auguri a Carolina, definendola donna

preziosa e silenziosa dalla fede incrollabile. Un momento di particolare commozione si è avuto

quando il nipote della centenaria, Emanuel, ha ricordato la figura di Susanna Giovannini, figlia

del pastore, prematuramente scomparsa e colonna del dialogo ecumenico cosentino, a cui la

famiglia Blasi era profondamente legata.

Nonostante il secolo di vita, la signora Carolina ha preso la parola con estrema lucidità, rivolgendo

il suo primo pensiero a Dio: “A Lui devo la mia lunga vita”, ha dichiarato, ringraziando poi i figli

per l’amore e le attenzioni che le riservano e tutti i presenti per l’affetto ricevuto. Ha voluto inoltre

dedicare un pensiero a chi soffre, mettendo nelle mani del Signore tutti coloro che sono costretti in

un letto di infermità.

Con un sorriso nonna Carolina, ha concluso i festeggiamenti augurando a tutti i presenti di poter

raggiungere la sua veneranda età con la stessa serenità e speranza nel Signore.