Cosenza Calcio, terminati gli allenamenti del settore giovanile

Il Cosenza Calcio ha chiuso le sedute di allenamento del Settore Giovanile per la stagione 2025/2026. Un’annata ricca di momenti intensi. I giovani calciatori rossoblù hanno mostrato progressi evidenti in campo e fuori. La Primavera ha ottenuto la salvezza in Primavera 2, superando il Crotone nel derby calabrese. L’Under 17 ha sfiorato i playoff grazie a sei successi di fila. L’Under 15 ha salutato il campionato con una netta vittoria interna. Risultati ottenuti anche grazie alla Scuola Calcio, laboratorio di talenti dove gli atleti più piccoli imparano i primi gesti tecnici e i valori dello sport. Una vera e propria nuova fucina rossoblù avviata, per la prima volta nella storia centenaria del Cosenza Calcio, grazie alla preziosa collaborazione del centro sportivo Marca al suo presidente Andrea Cariola e al direttore generale Vincenzo Rogano che hanno intensamente creduto nel progetto.

Il settore giovanile del Cosenza Calcio

Il Cosenza Calcio ha scelto di ripartire con convinzione dal proprio settore giovanile, puntando a far crescere i ragazzi dei Lupacchiotti a livello professionale con un percorso strutturato e di qualità, esattamente come avviene nel modello tedesco, uno dei più efficaci e performanti del panorama calcistico mondiali. Il settore si conferma così anche quest’anno come vivaio solido e in costante crescita. Le tre formazioni maggiori hanno interpretato la stagione con personalità differenti. La Primavera ha dimostrato maturità nei momenti decisivi, l’Under 17 ha saputo trasformarsi nel corso dell’anno diventando una squadra temibile, mentre l’Under 15 ha espresso qualità tecniche e umane in netta evoluzione. Un percorso che va oltre i risultati sul campo e che punta a formare non solo buoni calciatori, ma soprattutto giovani uomini consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del calcio professionistico. Il lavoro quotidiano dello staff ha creato un ambiente sereno e ambizioso, dove ogni categoria contribuisce al progetto complessivo di valorizzazione degli atleti, gettando basi solide per il futuro della prima squadra. Il tutto collaborando con calciatori locali che provengono dall’area urbana e dalla provincia di Cosenza, vestendo la maglia della propria città.