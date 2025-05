Corso DJ del comune, Milia (FI): “Ho chiesto la convocazione di Romeo per capire quanto costerà ai reggini”

“Ho richiesto alla IX Commissione Controllo e Garanzia la convocazione dell’assessore Carmelo Romeo per chiarire i dettagli delle spese sostenute per il corso di dj, nell’ambito del bando “Sunsetlight DJ”. Ritengo doveroso approfondire non solo l’entità delle spese, ma anche l’effettiva coerenza di questo progetto con il contesto socioeconomico della nostra città.”

Lo annuncia in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia.

“Parliamo – prosegue Milia – di un corso (ecletticamente definito “laboratorio esperenziale”) che, per quanto si voglia far apparire come innovativo, non risponde minimamente alle reali esigenze formative e professionali dei nostri giovani, che in questo momento avrebbero bisogno di ben altre competenze per affrontare il mercato del lavoro. È chiaro a tutti che quelle risorse potevano essere indirizzate in modo più utile e mirato, ad esempio per corsi professionalizzanti in ambito tecnico, artigianale, turistico o digitale, in linea con le richieste del territorio”.

“Nel corso dell’audizione – aggiunge Milia- chiederò chiarimenti anche sulle spese sostenute per l’organizzazione della festa pubblico/privata dell’1 giugno all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

“Capisco l’affezione del Sindaco Falcomatà per le feste, vista l’onnipresenza a questo genere di eventi, ma è evidente che ad oggi serve fare un’analisi approfondita sulle modalità di utilizzo dei fondi del Pn Metro Plus: attendiamo risposte chiare e documentate” conclude il capogruppo.