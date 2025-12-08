Coppa Italia di Sitting Volley a Siderno, il trionfo dello sport e dell’inclusione sociale

Una “due giorni” speciale: per la prima volta la Calabria ha ospitato in contemporanea la manifestazione sia femminile che maschile. Un evento caratterizzato dall’importante sinergia intrapresa tra Istituzioni: Regione Calabria, Fipav, Comitato paralimpico Calabria, amministrazioni locali e associazioni del territorio

Siderno e la Locride protagonisti nel fine settimana appena trascorso di un grande evento sportivo: la Coppa Italia di Sitting Volley femminile e maschile andata in scena al palazzetto dello Sport sidernese.

Uno spettacolo unico nel suo genere che ha coniugato sport e inclusione sociale e che ha visto trionfare al femminile la Dream Volley Pisa e al maschile i Santi Ortopedie Nola. La compagine toscana, nella quale milita la campionessa calabrese Raffaela Battaglia, ha battuto la Cedacri Gioco Parma con il punteggio di 3-1 (17-25, 25-23, 25-17, 25-19). La compagine campana ha battuto 3-0 la Scuola di Pallavolo Fermana con i seguenti parziali: 25-23, 25-17, 25-18. Nella competizione femminile terzo posto per la squadra de I Santi Ortopedie Nola che ha avuto la meglio sulla compagine della Diasorin Fenera Chieri nella finalina 3-4 posto.Nella competizione maschile la finale 3-4 posto è’ stata vinta dalla Gas Sales Bluenergy SV: gli emiliani hanno battuto i piemontesi dell’Acqua San Bernardo Cuneo.

All’evento, organizzato dalla Federazione italiana pallavolo insieme alla Fipav Calabria, hanno partecipato diversi stakeholders istituzionali. Tra questi, il consigliere federale Marco Mari, il presidente della Fipav Calabria, Carmelo Sestito, il presidente della Fipav RC, Domenico Panuccio, il presidente del Cip Calabria, Antonello Scagliola, il delegato provinciale del Coni, Salvatore Papa, l’assessore regionale allo Sport, Eulalia Micheli, il consigliere comunale di Siderno delegato allo Sport, Davide Lurasco, l’assessore del Comune di Locri, Domenica Bumbaca. Presenti, inoltre, diverse realtà associative del territorio particolarmente attive nello sport e nel sociale.

Le dichiarazioni

Giovanni Calabrese (assessore regionale al Turismo): «Non ha potuto partecipare fisicamente alla manifestazione l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese che ha però sostenuto con convinzione l’evento: “Il turismo sportivo – ha sottolineato – rappresenta per la Calabria un potente attrattore, capace di valorizzare il territorio e di generare nuove opportunità di crescita. Eventi come la Coppa Italia di Sitting Volley 2025, organizzata dalla FIPAV, non solo portano visibilità alla nostra Regione, ma promuovono valori fondamentali come l’inclusione, il rispetto e la partecipazione. La manifestazione, ospitata dal Palazzetto di Siderno dal 6 al 7 dicembre, ha regalato forti emozioni e ha messo in scena l’ultimo grande trofeo della stagione, con la presenza delle migliori quattro squadre femminili e maschili della disciplina. Il Sitting Volley ci ricorda quanto lo sport possa avere un ruolo determinante nella vita di ciascuno, abbattendo barriere e creando comunità. Continueremo a sostenere con convinzione progetti e iniziative che uniscono sport, turismo e inclusione, perché rappresentano il vero valore aggiunto per la Calabria».

Eulalia Micheli (assessore regionale allo Sport): «A Siderno si è svolta questa bellissima manifestazione e per la prima volta si è giocata contemporaneamente la Coppa Italia femminile e maschile con squadre provenienti da tutta Italia qui in Calabria. Abbiamo bisogno di questi eventi che rappresentano lo sport, ma anche la promozione turistica del nostro territorio e siamo felicissimi come Regione Calabria di sostenere questi eventi e avere attenzione per questa tipologia di manifestazioni che possono aiutare lo sport in Calabria e anche la regione stessa. Da pochi giorni ho aperto un tavolo istituzionale permanente con tutti i protagonisti dello sport calabrese perché è intenzione del presidente Occhiuto e della Giunta regionale continuare sulla strada dell’interazione proficua tra enti per sostenere tutti i protagonisti dello sport affinchè la Calabria dia un’immagine dello sport calabrese positiva e continueremo sempre a collaborare con tutti gli attori protagonisti».

Carmelo Sestito (presidente Fipav Calabria): «A Siderno, con la finale di Coppa Italia di Sitting Volley, è partito un progetto molto importante, il primo in Italia. Proseguiremo con il mondo paralimpico nei prossimi mesi andando nelle scuole e promuovendo l’inclusione sociale con il sitting volley. Speriamo poi di concludere alla grande al Pala Calafiore di Reggio Calabria con un torneo mondiale e le nazionali femminili di Usa, Cina, Brasile e Italia. Questo progetto è stato da pochi giorni presentato alla Regione Calabria e siamo fiduciosi sul fatto che l’ente regionale possa essere vicino al mondo paralimpico e allo sport in generale».

Antonello Scagliola (presidente Comitato paralimpico Calabria): «La presenza dell’assessore Micheli da ancora più lustro alla manifestazione organizzata dalla Fipav. Il Sitting Volley è uno sport che stiamo promuovendo a 360° e vogliamo che attecchisca in modo particolare nelle scuole per dare modo a tutti i ragazzi, essendo uno sport inclusivo, di potersi confrontare nel migliore dei modi. Sono certo che la sinergia instaurata con la Regione possa portare ad una crescita della Calabria attraverso lo sport. Oggi abbiamo fatto cultura nel territorio della Locride attraverso una manifestazione sportiva inclusiva che dà la possibilità ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutto il contesto del territorio di poter capire cosa significa fare sport paralimpico».