Convocazione Assemblea Soci O.P. ARPO Calabria 2026

L’Assemblea dei soci è convocata presso la sede zonale Arpo di Cittanova (RC), Via Dante n. 5, in prima convocazione per mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18:00 ed in seconda convocazione per giovedì 26 marzo 2026 alle ore 09.30, con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- Approvazione bilanci consuntivi 2025;
- Determinazione quote sociali;
- Costituzione fondo di esercizio programmi operativi;
- Ratifica delibere Consiglio di amministrazione;
- Elezioni delegati per la modifica statutaria.
L’Assemblea straordinaria dei soci dell’ARPO Calabria (Organizzazione produttori olivicoli della Calabria) è convocata presso lo Studio del Notaio Andrea Frezza Via Bruno Buozzi n. 10, 89015 Palmi (RC), in prima convocazione sabato 28 marzo 2026 alle ore 11:00 ed in seconda convocazione per lunedì 30 marzo 2026 alle ore 11:00, con il seguente ordine del giorno:
- Modifiche Artt. 4, 7 e 25 dello Statuto della Società Cooperativa Arpo Calabria.
L’Assemblea straordinaria sarà costituita dai delegati eletti nell’Assemblea generale dei Soci.
Gli olivicoltori associati sono invitati a partecipare ed in caso di impedimento è consentito il ricorso alla delega a favore di un componente il nucleo familiare o altro socio che non disponga di altra delega.
Reggio Calabria, lì 09/03/2026
Il Presidente
Rocco De Marco