Controllo nel centro storico di Vibo, denunciati due uomini con grimaldelli e chiavi alterate

Nell’ambito degli accertamenti conseguenti a un controllo nel centro abitato del capoluogo vibonese, i Carabinieri della Stazione di San Gregorio d’Ippona hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica di Vibo Valentia, due uomini, classe ’91 e ’96, ritenuti – allo stato degli atti e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti – presunti responsabili del possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Nel fine settimana, durante un servizio di pattuglia nel centro storico di Vibo Valentia, i militari hanno proceduto al controllo dei due soggetti mentre si trovavano a bordo di un’autovettura.

La perquisizione veicolare eseguita nell’immediatezza ha consentito di rinvenire grimaldelli e chiavi elettroniche alterate che sono stati sottoposti a sequestro.