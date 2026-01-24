Controllo dei Nas nelle macellerie, sequestrati 11 kg di carne e sospeso un locale per la stagionatura degli insaccati

Carabinieri Catanzaro. Controlli dei NAS nelle macellerie. A Serrastretta sequestrati 11 chili di carne privi di tracciabilità e sospeso un locale per la stagionatura degli insaccati.

Prosegue senza sosta l’attività di tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, in sinergia con i militari del NAS. Nei giorni scorsi a Serrastretta, nel corso di un mirato servizio di controllo effettuato presso una macelleria del posto, sono emerse gravi irregolarità nella gestione degli alimenti.

Durante la verifica, i militari hanno rinvenuto 11 chilogrammi di carne completamente privi di tracciabilità, condizione che ne impediva la commercializzazione in sicurezza. Gli alimenti, del valore complessivo di 250 euro, sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. I Carabinieri hanno poi proceduto al controllo di un locale adibito alla stagionatura degli insaccati. Qui è scattata la sospensione dell’attività poiché il locale è risultato privo della necessaria comunicazione all’Autorità sanitaria competente. L’immobile, del valore stimato di 50.000 euro, è stato posto sotto vincolo amministrativo, con immediata comunicazione alla Prefettura e all’A.S.P di Catanzaro.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro dei controlli finalizzati a garantire la tutela della salute dei consumatori, confermando l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle irregolarità nel settore della filiera alimentare.