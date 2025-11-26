Controllo dei Nas in una casa di riposo per anziani a Soriano, sanzioni al rappresentante legale

Borgo Croce si trasforma nel Villaggio di Natale: dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dopo il successodelle ultime due edizioni, che hanno accolto oltre 30.000 visitatori, Borgo Croce è pronto a brillarenuovamente con il Villaggio di Natale 2025, un appuntamento imperdibile per famiglie, bambini e amantidell’atmosfera natalizia.L’evento prenderà il via il 7 dicembre […]