Controlli straordinari della Polfer su tutto il territorio nazionale

Nell’ambito dell’operazione disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma su tutto il territorio nazionale, il Compartimento Polfer Calabria ha messo in campo, nella giornata del 6 marzo scorso, un ampio piano di controlli mirato a innalzare i livelli di sicurezza all’interno delle stazioni e a bordo dei convogli sull’intera rete ferroviaria regionale.

Per garantire la massima efficacia dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, le pattuglie impiegate sono state equipaggiate con dotazioni tecniche di ultima generazione. Nello specifico, gli agenti si sono avvalsi di metal detector, per ispezionare accuratamente bagagli e persone, e di palmari di servizio, dispositivi fondamentali in quanto consentono di effettuare verifiche in tempo reale tramite le banche dati, garantendo un immediato riscontro sull’identità e sui precedenti delle persone sottoposte a controllo.

Questa operazione testimonia il costante impegno della Polizia Ferroviaria nel garantire la tutela dei viaggiatori e del personale, assicurando che le stazioni calabresi rimangano luoghi sicuri attraverso un presidio del territorio moderno, tecnologico e capillare.