Controlli antidroga nei locali della movida in Calabria

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà a Crotone un giovane perché trovato in possesso di poco più di venti grammi di marijuana.

La denuncia scaturisce da un servizio di controllo disposto dal questore, Renato Panvino, per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei locali della movida ubicati nel centro storico.

Il giovane, che ha precedenti per droga, è stato notato mentre si trovava in una piazza da alcuni agenti dell’Ufficio volanti della Questura e, alla vista dei poliziotti, ha accelerato il passo.

Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno inseguito e, dopo averlo raggiunto, lo hanno trovato in possesso della sostanza stupefacente, contenuta in tre involucri pronti per lo spaccio.

Sempre nel centro storico i poliziotti hanno trovato all’interno di un edificio abbandonato una busta in cellophane in cui erano nascosti 216 grammi di hashish e tre ovuli di colore marrone contenenti poco più di 28 grammi della stessa sostanza stupefacente. (Ansa)