Controllati 30 veicoli e 32 soggetti, due denunce, patenti ritirate e sequestro di droga nei controlli in Calabria

Nel pomeriggio del 4 luglio, a Scalea, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.o.r.m. della locale Compagnia hanno eseguito un servizio finalizzato alla verifica del rispetto della normativa sulla circolazione stradale e in particolare sono stati effettuati controlli sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nello specifico i militari si sono avvalsi anche di un laboratorio mobile fornito dalla società Forensic Lab Service che ha consentito il contestuale accertamento medico dello stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope potendo disporre dell’immediata controanalisi di laboratorio. Il servizio rientra nell’accordo di collaborazione finalizzato ad accrescere l’efficacia dei controlli alla circolazione stradale tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del piano nazionale sicurezza stradale 2030. In totale sono stati controllati 30 veicoli e 32 soggetti. Due di essi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Paola in quanto trovati alla guida di autovetture sotto l’influenza di sostanza stupefacente, positività accertata tramite test di screening confermata da esame di II livello. Uno dei due, sottoposto a perquisizione, è stato anche trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish motivo per cui è stato segnalato alla competente Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990. Un’autovettura è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca e due patenti sono state ritirate per la sospensione.

I procedimenti sono tuttora nella fase delle indagini preliminari pertanto gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza di natura irrevocabile.