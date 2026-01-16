Continuità assistenziale, sì unanime dell’aula. Iiriti: “Una legge concreta per la sanità calabrese”

«Una legge concreta, operativa e immediatamente utile per garantire continuità assistenziale e tenuta del sistema sanitario regionale». La Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti commenta così il voto favorevole espresso in Aula sulla norma dedicata alla continuità dei servizi sanitari, sottolineando il valore strategico del provvedimento approvato all’unanimità dall’Assemblea di Palazzo Campanella.

«Con questo intervento mettiamo nelle mani delle Aziende sanitarie uno strumento straordinario e temporaneo che consente di rafforzare i reparti più esposti, assicurare la copertura dei turni e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto nelle aree interne e nei territori più fragili – evidenzia Daniela Iiriti -. La possibilità di utilizzare l’esperienza dei medici in quiescenza, nel rispetto di criteri rigorosi di idoneità e professionalità, rappresenta una risposta immediata alle carenze di organico che ancora pesano sul sistema».

La Consigliere inquadra la legge all’interno del percorso di riorganizzazione avviato dalla Regione. «Il risanamento della sanità calabrese è un processo complesso, ereditato in condizioni estremamente critiche: anni di commissariamenti, bilanci assenti, organici ridotti all’osso e pensionamenti non accompagnati da un adeguato ricambio generazionale. Una situazione che ha prodotto emergenze diffuse su tutto il territorio, ed in particolare nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, in cui le difficoltà risultano estese, dove «Si è partiti da Polistena, ma le criticità riguardano Gioia Tauro, Locri, Melito Porto Salvo, con quest’ultimo presidio che oggi registra le maggiori sofferenze. Parliamo di ospedali fondamentali per garantire assistenza a intere comunità».

Daniela Iiriti rivendica l’azione dell’attuale governo regionale. «Il presidente Occhiuto ha dimostrato di saper affrontare le emergenze con scelte coraggiose, come il reclutamento dei medici cubani, che ha evitato la chiusura di reparti e strutture. Oggi proseguiamo su questa linea di responsabilità. La proroga dell’impiego dei medici in quiescenza fino a 72 anni per tutto il 2026, annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, rafforza ulteriormente questo percorso».

«Difendere la sanità significa difendere i territori, contrastare lo spopolamento e garantire servizi essenziali ai cittadini – conclude la Consigliere Iiriti. «Come maggioranza continueremo a lavorare per costruire una sanità più stabile, efficiente e attrattiva».