Conte a Corigliano Rossano, “chi ha subito danni dal maltempo ha bisogno di una risposta continua”

Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è recato nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio, nella frazione di Thurio, a Corigliano-Rossano, per incontrare la comunità colpita dall’esondazione del fiume Crati. L’incontro, svoltosi all’interno della chiesa di San Telesforo, ha visto la partecipazione del sindaco Flavio Stasi, di rappresentanti istituzionali e del comitato “Guardiani del Crati”, nato per dare voce a residenti e imprenditori agricoli che hanno subito ingenti danni e seguire direttamente gli sviluppi della vicenda.

Seduto tra i banchi della chiesa, Conte ha raccolto le testimonianze dirette di chi ha perso beni e attività, puntando il dito sulla gestione nazionale e regionale delle risorse. Nello specifico, l’ex premier ha dichiarato: «La Presidente Meloni non parla delle priorità vere di cittadini e imprese in difficoltà. Spesso gli stanziamenti ci sono ma non vengono spesi, fermandosi nelle pieghe delle amministrazioni. Chiediamo un Consiglio regionale straordinario non per polemica, ma per mettere in sicurezza il letto del fiume e rinforzare gli argini, evitando che la storia si ripeta tra qualche anno».

Conte ha inoltre sollecitato misure immediate come la sospensione dei mutui e dei contributi previdenziali, sottolineando che «questa terra svantaggiata merita attenzione nazionale e lo Stato deve restare presente anche quando i riflettori dell’emergenza si spengono».

La visita dell’ex premier segue quella dei giorni scorsi di Elly Schlein, confermando la centralità politica della crisi che sta investendo la Piana di Sibari e i territori colpiti dal maltempo. (Ansa)