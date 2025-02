Consiglio Comunale di Gerace: Impegno per la Comunità, Bilancio Sostenibile e Interventi per il Futuro

Durante la recente seduta del 26 febbraio 2025 del Consiglio Comunale di Gerace, l’Amministrazione ha discusso e approvato importanti provvedimenti riguardanti la fiscalità locale, programmazione e particolare attenzione alle politiche di parità di genere, confermando il proprio impegno per una città più equa e sostenibile.

Aliquote IMU e IRPEF confermate senza aumenti

Nel corso della seduta, il Consiglio Comunale ha deliberato di mantenere invariate le aliquote dell’IMU e dell’addizionale comunale IRPEF per il 2025. Il consigliere Nicola Larosa, intervenendo sul tema del bilancio, ha sottolineato come, nonostante la riduzione dei trasferimenti statali per oltre 70.000 euro, l’Amministrazione abbia operato con responsabilità per non gravare sui cittadini. L’aliquota unica dell’addizionale IRPEF rimarrà allo 0,75%, mentre l’IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale resterà allo 0,96%, valore inferiore rispetto a molti altri comuni. Questo punto approvato dalla maggioranza all’unanimità ha visto la minoranza astenersi.

Interventi urgenti sulla rete idrica comunale

Un tema di particolare rilevanza emerso nel dibattito è stato quello della gestione della rete idrica. Il consigliere Giuseppe Cusato ha evidenziato una significativa discrepanza tra l’acqua erogata e quella effettivamente contabilizzata. Questa criticità, ereditata da anni di mancata manutenzione e controlli, richiede interventi immediati. L’Amministrazione ha già avviato azioni per ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza della rete, oltre ad affrontare le irregolarità nella fatturazione con gli enti di fornitura.

Politiche di parità di genere: un passo concreto

Durante la seduta è stata resa nota l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio dedicato alle politiche di parità di genere, un’azione concreta per sostenere le donne e le fasce più fragili della popolazione. “La nostra scelta non è una critica al passato, ma un’evoluzione dell’attenzione verso tematiche di primaria importanza, in linea con le strategie nazionali ed europee”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità, Marisa Larosa “Questo rappresenta solo il primo passo di un percorso che vedrà l’implementazione di servizi di ascolto e supporto per le donne, le persone fragili e le famiglie in difficoltà. Molte cittadine hanno palesato la necessità di azioni mirate su tematiche delicate come la parità di genere, come amministrazione non potevamo che accogliere e supportare queste richieste. Questo nuovo capitolo di bilancio vuole essere un segnale di ascolto chiaro nei confronti di queste tematiche e soprattutto delle cittadine che si sono rivolte a noi”.

Il Sindaco risponde alle critiche dell’opposizione

Dopo il voto contrario della minoranza e le critiche mosse dal loro capogruppo Salvatore Galluzzo, il Sindaco Rudi Lizzi ha voluto chiarire alcuni punti fondamentali. Oltre a ribadire la solidità del bilancio approvato, Lizzi ha affrontato il tema del PNRR, anticipando alla minoranza che a breve riceverà una risposta scritta sulle richieste di chiarimenti fatte in merito allo stato di avanzamento dei progetti. “Da questa risposta, che sarà resa disponibile a tutti i cittadini, emergerà chiaramente chi ha accumulato ritardi in passato e chi oggi, con otto mesi di lavoro, sta facendo ciò che in precedenza non è stato realizzato in anni. Sarebbe opportuno anche capire come mai si è perso così tanto tempo quando si potevano ottenere dei risultati importanti, mentre adesso sembra che la minoranza non aspetti altro che vedere un fallimento da parte nostra dimenticando che non sarebbe un fallimento dell’ attuale amministrazione ma un fallimento per la città”, ha dichiarato il Sindaco Lizzi.

L’Amministrazione Comunale di Gerace conferma dunque il proprio impegno per una gestione attenta e responsabile delle risorse, investendo nella manutenzione delle infrastrutture, nella sostenibilità economica e nel rafforzamento del legame con la cittadinanza, per costruire un futuro più equo e trasparente per tutti.