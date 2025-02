Consiglio Comunale Aperto del 7 febbraio 2025. Villa S.G. si interroga sul disagio educativo e sociale degli adolescenti

L’emergenza sociale che riguarda l’infanzia e, soprattutto, l’adolescenza non e’ un fenomeno squisitamente villese.

I problemi dei nostri ragazzi riguardano tutto il Paese e manifestano una crisi, un malessere che attraversa tutto il tessuto sociale e che diviene drammatico con riferimento ai più giovani.

Possono essere tanti gli approcci operativi di cui discutere per tentare – insieme – di dipanare la matassa; noi vorremmo concentrarci su una analisi Politica, di cittadinanza attiva.

La Politica etimologicamente intesa, infatti, rimanda ad una categoria esistenziale e, allo stesso tempo pubblica, che e’ quella di Comunità.

Una Comunità cittadina, nel nostro caso, nel caso villese, che vive da troppo tempo uno sfilacciamento dei rapporti, una povertà di occasioni “comuni” che, progressivamente, ha atomizzato le nostre modalità consuete di vita, il vivere stesso nella Casa Comune.

Consci, come già detto, della diffusione nefasta, in tutta Italia, di questa crisi che ora possiamo ben dire “individualistica”, non possiamo esimerci dall’ esprimerci meglio su Villa e i suoi giovani.

Si apprezza, purtroppo, il ridimensionamento del ruolo coagulante negli anni svolti da Associazioni meritorie come, ad esempio, gli Scout, l’Azione Cattolica, gli Enti sportivi, le realtà culturali proprie dei sindacati e delle società di mutuo soccorso – vere palestre di Comunità per i villesi – e l’allontanamento da esse di intere generazioni di giovani, così prive di occasioni di formazione extra scolastica, con il forte rischio di un “abbandono” culturale e sociale che significa povertà spirituale e “incoscienza” civica e democratica .

Non ha aiutato, purtroppo, negli ultimi tempi la chiusura progressiva dell’Oratorio salesiano, con le suore che presto lasceranno Villa, e l’Asilo Genova Firenze – oggetto di un importante intervento manutentivo del Comune – il cui futuro non e’ più chiaro come il suo lucente passato.

Dobbiamo aiutare queste realtà, dobbiamo investire in infrastrutture e centri di aggregazione, dobbiamo stipulare un vero patto sociale con tutti i gruppi e le associazioni di promozione sociale e volontariato che si impegnino ad attuare la nostra Costituzione, a strutturare quelle “formazioni sociali” nelle quali si sviluppa e cresce la personalità di ciascuno.

Da soli non andiamo da nessuna parte.

Noi del Circolo PD di Villa, abbiamo da poco intitolato la nostra sede alla memoria di Tonino Giordano: un funzionario pubblico (e uomo politico) che tanto ha dato nell’impegno per i “servizi sociali” di Villa e facciamo nostro un approccio preciso di Tonino:

“apertura e inclusione” servono a tutti, soprattutto a chi sta bene, a chi e’ un condizione di donare il proprio tempo per gli altri; questo ci “salva” come donne e uomini del nostro tempo e non la chiusura tra le pareti delle nostre case!

Apertura all’altro inteso come fratello e inclusione dell’apparente “diverso” come percorso democratico di pluralismo e accoglienza.

Anche i Partiti, i circoli politici possono fare la loro parte, possono realizzare il principio di sussidiarietà: noi ci stiamo provando, aprendo la nostra sede ai problemi dei cittadini, alle loro denunce, alle loro richieste di assistenza e tutela.

E’ una goccia nel mare del bisogno?

Lo sappiamo bene ma ogni contributo conta, ogni passo avanti nella direzione giusta struttura, appunto, la nostra Comunità.

Invitiamo gli Amministratori – di Maggioranza e Minoranza – ad un impegno sempre più efficace e crescente nell’inquadrare e affrontare le sacche di disagio sociale di Villa e li invitiamo a far riferimento anche al Circolo PD cittadino per affrontarle in spirito corale e di condivisione.

Enzo Musolino

Segretario cittadino

Partito Democratico Villa SG “T. Giordano”