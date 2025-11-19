Conpait protagonista al Salone DeGusto di Catanzaro: Musolino e i maestri pasticceri incantano con show cooking e degustazioni

La quinta edizione del Salone DeGusto di Catanzaro ha visto la partecipazione straordinaria della Conpait – Confederazione Pasticceri Italiani, principale punto di riferimento per gli addetti ai lavori nel settore della pasticceria e gelateria artigianale. Guidata dal presidente Angelo Musolino, l’associazione ha portato in fiera un programma ricco di masterclass, show cooking e degustazioni che hanno spaziato dalla pasticceria moderna al cioccolato, dai torroni ai gelati, fino ai panettoni.

Come da tradizione, non è mancato il contest per decretare il miglior panettone tra quelli presentati alla manifestazione, mentre tutti gli show cooking Conpait sono stati presentati e commentati da Marco Mauro, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra gusto, tecnica e creatività.

Dal Panettone decorato di Mario Lanzillotta al Gelato di Alberto Vitaro (Cannella, Liquirizia, Peperoncino) passando per la “Grotta dei desideri” di Luca Mazzotta e Francesco Caruso per la pralina al peperoncino di Nicola Musolino, la tavoletta Dubai al Cedro di Antonino Cicciù, le torte natalizie scenografiche in pasta di zucchero con Anna Giudice, i biscotti di Natale con Eleonora Pchemyan, il “adellinomisù” di Andrea Barone. Ed ancora, il gelato di Alberto Vitaro (Crema al mandarino, Fico primo fiore, Clementine), la torta Gelato Sette Veli Vegan e gluten free di Ivan Procopio, il torrone croccante di Emanuele Scionti, la Sweet Table con Mariangela Ferraro, il dolce Mamertina di Carmelo Caratozzolo, la pralina all’arancia Bella Donna di Andrea Serra, la torta Medma di Michelangelo Garruzzo, gli ‘Nzulli vibonesi con Alessandro Russo ed il torrone Gelato di Francesco Taverna e Greco di Bianco di Gaetano Vincenzi. Senza dimenticare l’altro gelato di Alberto Vitaro (Cannaruto, Moscato di Saracena, Torrone di Bagnara e Cioccolato), il Tartamì di Marco Carelli, l’ Amareggio di Davide Destefano ed il tartufo di Pizzo di Domenico Cirianni. Programma ricchissimo, presentato da Marco Mauro, e piena soddisfazione anche per il presidente Calabria Conpait Fabio Taverna.

La partecipazione di Conpait ha rappresentato uno dei momenti più attesi del Salone DeGusto, grazie alla varietà degli appuntamenti, alla qualità degli interventi e alla capacità dei maestri di coniugare tradizione e innovazione. Il presidente Musolino ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di rafforzare la cultura della pasticceria artigianale italiana, valorizzando le eccellenze regionali e promuovendo nuove tendenze capaci di conquistare il pubblico e i professionisti del settore.

Conpait ha confermato ancora una volta il suo ruolo di protagonista nel panorama nazionale, portando la Calabria al centro della scena enogastronomica e rendendo il Salone DeGusto un palcoscenico privilegiato per l’arte dolciaria italiana. Bellissimo il selfie finale con l’assessore Gianluca Gallo ed i ragazzi dell’istituto Alberghiero di Villa San Giovanni.