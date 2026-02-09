Conia delegato alla Sanità della Città Metropolitana, il plauso del Comitato a tutela della salute, “Mai rappresentanza fu più coerente e credibile”

Abbiamo appreso dell’assegnazione della delega alla Sanità, insieme ad altri settori strategici, al sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, presidente dei sindaci della Piana di Gioia Tauro.

Mai rappresentanza fu più coerente e credibile.

Michele Conia è stato fin dal n dal primo minuto al fianco dei cittadini nell’ultima, durissima battaglia del Comitato a tutela della salute della Piana di Gioia Tauro, davanti all’ospedale, contro la paventata chiusura della Rianimazione e dell’Anestesia. Una presenza non di facciata, ma di sostanza. Nei momenti che contano, quando esporsi significa assumersi responsabilità politiche e morali.

Parliamo di un sindaco impegnato nel sociale e nella difesa dei diritti ad ogni latitudine da una vita, che ha sempre dimostrato con i fatti ,non con le parole ,il coraggio delle proprie idee.

Da oggi il Comitato ha un punto di riferimento in più.

Lei ha dichiarato, Sindaco, che la Città Metropolitana non ha potere decisionale diretto, ma possiede un peso politico rilevante. È esattamente su questo terreno che noi ci muoveremo: dare voce a un popolo intero, a tutta la provincia di Reggio Calabria, che da anni grida giustizia, dignità ed equità territoriale in materia di sanità.

L’ultima battaglia ci ha visti finalmente tutti uniti: cittadini e sindaci. Non è stato scontato. All’inizio del nostro percorso, probabilmente, i tempi non erano maturi per comprendersi fino in fondo. I cittadini spingevano con la forza e l’urgenza di chi non può più aspettare, di chi pretende una sanità a misura di persona, qui, nella propria terra.

Oggi, pur nei diversi ruoli, ci ritroviamo su un obiettivo comune: curarsi a casa propria, senza essere costretti ai viaggi della speranza, che nel 2024 sono addirittura aumentati. Un dato che dovrebbe indignare chiunque governi.

Il Comitato a tutela della salute della Piana di Gioia Tauro sarà presente, vigile e determinato. Non solo accompagnerà questo percorso, ma lo stimolerà, perché questa nuova fase non resti un annuncio, ma produca risultati concreti.

Un ringraziamento va anche al Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana. Continueremo a fare luce su un territorio bistrattato da decenni, come dimostrano le ultime vicende che ci hanno visto protagonisti, dalla mobilitazione pubblica alla raccolta firme.

L’augurio è sincero, ma sia chiaro: noi busseremo.

Busseremo alle porte delle istituzioni ogni volta che sarà necessario.

Da oggi ci sentiamo più tutelati, ma non meno determinati, nel nostro diritto costituzionale alla salute.

Perché la salute non è una concessione.

È un diritto. E non faremo un passo indietro.