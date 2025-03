Conflitti Globali e la Deriva Egoistica della Politica Americana: Il Ruolo Decisivo dell’Arabia Saudita

Un Mondo in Fiamme: Il Peso Geopolitico di Riyadh



L’Arabia Saudita si trova oggi al centro di una scacchiera globale sempre più instabile, con un ruolo determinante in Medio Oriente e nei mercati energetici internazionali. Mentre i conflitti si moltiplicano e la politica americana vira verso un isolazionismo aggressivo, Riyadh si muove con pragmatismo tra diplomazia e realpolitik.

1. Medio Oriente: L’Asse Saudita-Iran e il Conflitto a Gaza

L’offensiva israeliana a Gaza, che ha superato i 45.000 morti, e l’allargamento del conflitto al Libano hanno spinto l’Arabia Saudita a un delicato equilibrio tra il sostegno alla causa palestinese e il mantenimento della stabilità regionale. Nonostante la normalizzazione dei rapporti con Israele fosse in corso nel 2023, l’intensificarsi della guerra ha costretto Riyadh a rivedere la sua posizione, mantenendo il dialogo con l’Iran per evitare un’escalation più ampia.

2. Il Petrolio come Arma Geopolitica

Con gli Stati Uniti sempre più orientati all’autarchia energetica e la Cina alla ricerca di forniture stabili, l’Arabia Saudita ha assunto un ruolo chiave nel determinare il prezzo del petrolio e la stabilità dei mercati. La politica dell’OPEC+ continua a essere uno strumento di pressione strategica, con Riyadh che valuta tagli alla produzione per rispondere alle guerre commerciali scatenate dalla nuova amministrazione Trump.

3. Il Sudan e la Stabilità nel Corno d’Africa

La guerra civile in Sudan, con oltre 20.000 vittime e 12 milioni di sfollati, è un’altra crisi in cui l’Arabia Saudita gioca un ruolo fondamentale. Con interessi diretti nel Mar Rosso e nella sicurezza della regione, Riyadh ha tentato più volte una mediazione tra le fazioni in lotta, bilanciando il proprio sostegno tra i militari sudanesi (SAF) e i gruppi paramilitari (RSF), sostenuti indirettamente da attori esterni come gli Emirati Arabi Uniti e la Russia.



L’Arabia Saudita e la Politica Americana: Tra Pressioni e Opportunità



Con l’insediamento di Trump nel gennaio 2025, i rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita si stanno ridefinendo su basi più pragmatiche, ma anche più incerte.

• Divergenze sul Medio Oriente: Trump ha dimostrato un minor interesse per il tradizionale equilibrio di potere nella regione, minacciando una riduzione della presenza militare nel Golfo Persico. Questo ha spinto l’Arabia Saudita a rafforzare i legami con la Cina e la Russia, cercando alternative strategiche alla storica alleanza con Washington.

• Petrolio e Inflazione: La politica protezionistica statunitense sta creando pressioni sui mercati globali, con il rischio di un aumento dell’inflazione. L’Arabia Saudita, consapevole di questa dinamica, sta valutando se mantenere la produzione elevata per stabilizzare i prezzi o ridurre l’offerta per sfruttare la crisi economica americana a proprio vantaggio.

• Il Futuro del Dollaro e del Petroyuan: L’Arabia Saudita sta progressivamente diversificando le sue transazioni petrolifere, accettando pagamenti in yuan nel commercio con la Cina. Questo minaccia il dominio del dollaro come valuta di riserva globale, soprattutto in un momento in cui l’economia statunitense affronta un debito pubblico crescente e un disavanzo commerciale cronico.



Conclusione: Il 2025 Segnerà un Nuovo Ordine Globale?



L’Arabia Saudita si trova oggi a un bivio. Da un lato, la crisi globale offre a Riyadh l’opportunità di rafforzare il suo ruolo come attore geopolitico autonomo, riducendo la dipendenza dagli Stati Uniti. Dall’altro, la crescente instabilità minaccia la sicurezza della regione e il futuro dell’economia mondiale.



Se gli Stati Uniti continueranno sulla strada del protezionismo e del disimpegno internazionale, il mondo potrebbe entrare in un’era di frammentazione multipolare, con l’Arabia Saudita tra i protagonisti di un nuovo equilibrio di potere.



dr. Germano Ventura