Confesercenti Reggio Calabria, “Purtroppo piove sempre sul bagnato”

Dopo i danni pesantissimi provocati dal ciclone Harry lungo tutta la fascia costiera dell’area metropolitana solo

qualche settimana fa, negli ultimi due giorni il maltempo ha ripreso a infierire sulle aree già colpite, estendendo i

suoi effetti anche al centro della città di Reggio Calabria, compreso il lungomare, che finora era rimasto in gran

parte risparmiato.

Molti imprenditori del turismo, della ristorazione, del commercio e dei servizi stanno facendo i conti con nuovi

danni, nuove spese e nuove incertezze. Non siamo più di fronte a un episodio isolato. Siamo davanti a una

sequenza di eventi che mette a dura prova attività già provate, spesso a conduzione familiare.

Come Presidente di Confesercenti Reggio Calabria sento il dovere di esprimere la mia piena vicinanza a tutti gli

imprenditori colpiti. Posso solo immaginare cosa significhi dover far fronte a nuovi danni mentre non si è ancora

finito di sistemare quelli precedenti.

Ma la vicinanza non basta. Servono risposte immediate e proporzionate alla gravità della situazione.

Nei giorni scorsi, nell’incontro con il Ministro Tajani e il Presidente Occhiuto, abbiamo consegnato un

documento con proposte concrete e immediatamente attuabili. Oggi quelle proposte diventano ancora più

urgenti.

Chiediamo che gli aiuti pubblici vengano riconosciuti sulla base del danno reale subito, senza penalizzare chi non

è coperto da polizze che, per legge, non includono le mareggiate e l’ingressione marina.

Chiediamo l’attivazione immediata di un pacchetto straordinario di sostegno che preveda almeno l’80% del

danno riconosciuto a fondo perduto, perché ci troviamo di fronte a eventi straordinari e ripetuti che hanno

colpito lo stesso territorio nel giro di poche settimane. La parte restante potrà essere coperta attraverso

finanziamenti a tasso zero, con un periodo di preammortamento adeguato ai tempi reali di ripartenza delle

attività.

In queste condizioni non è realistico pensare che le imprese possano ripartire caricandosi ulteriore

indebitamento.

Chiediamo inoltre moratorie su mutui, leasing e tributi per le imprese delle aree colpite, misure straordinarie sul

costo del lavoro per tutelare l’occupazione in vista della stagione 2026 e la pubblicazione di un cronoprogramma

vincolante per gli interventi di difesa costiera già programmati nel territorio reggino.

Non possiamo continuare a intervenire solo in emergenza. La salvaguardia delle coste e la continuità delle

imprese non sono temi separati. Senza sicurezza del territorio non c’è sviluppo, non c’è turismo, non c’è lavoro.

Per questi motivi servono decisioni rapide, concrete e proporzionate.

Reggio e la sua area metropolitana non possono permettersi di attendere ancora.