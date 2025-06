Conferita la medaglia d’onore al soldato TaurianovesePasquale Falleti

da Cefalonia internato in un campo di concentramento in Germania

In occasione della Festa della Repubblica, il Prefetto di Reggio Calabria, S.E. Clara Vaccaro, ha consegnato la Medaglia d’Onore, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, ai familiari dell’artigliere Pasquale Falleti, internato in un lager in Germania dopo l’8 settembre 1943 per essersi opposto ai nazisti a Cefalonia.

La Medaglia d’Onore, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, reca lo stemma della Repubblica Italiana e la scritta: “Medaglia d’Onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti 1943-1945”, oltre al nome e al cognome dell’internato.



Il soldato Pasquale Falleti nacque il 10 luglio 1919 a Radicena, oggi Taurianova. Il 12 marzo 1940 fu chiamato alle armi e assegnato al 33° Reggimento Artiglieria Verona. Mobilitato l’11 giugno 1940, il 27 dicembre dello stesso anno partì da Brindisi per l’Albania, sbarcando a Valona due giorni dopo. In base alla circolare n. 10001 del 24 agosto 1939, fu trattenuto alle armi dal 12 settembre 1941. Il 1° ottobre 1941 fu trasferito al Deposito del 33° Reggimento Artiglieria della Divisione di fanteria Acqui e, con l’unità, inviato nelle isole Ioniche, in seguito dislocato sull’isola di Cefalonia.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, molti soldati del 33º Reggimento Artiglieria furono deportati in Germania o massacrati dai tedeschi, in quello che è passato alla storia come “l’eccidio di Cefalonia”. Anche l’artigliere Pasquale Falleti, il 12 settembre 1943, si oppose alle forze tedesche presenti sull’isola. Catturato, fu deportato in Germania nel campo di concentramento Stalag III B, con matricola 316440. Rimase in prigionia fino al 20 settembre 1945, quando riuscì a rientrare in Italia, passando per il centro alloggio di Verona e presentandosi infine al Distretto Militare di Reggio Calabria per essere posto in congedo illimitato.

Il suo nome figura nell’elenco dei deportati della Croce Rossa Italiana – Ufficio Prigionieri e Ricerche – come segue: “Falleti Pasquale di Vincenzo, nato a Taurianova il 10/07/1919, IMI (Internato Militare Italiano), n. internamento 316440, Stalag III B, Artigliere, Taurianova, 20 settembre 1945”. Anche l’archivio tedesco “Arolsen Archives” lo censisce come prigioniero di guerra.

Scampato all’eccidio di Cefalonia, Pasquale Falleti rientrò nel suo paese natale dove il 23 aprile 1949 sposò Maria Concetta Crisarà, dal matrimonio nacquero sette figli. Raccontava spesso della guerra, della prigionia in Germania e dei tragici eventi di Cefalonia. Si spense il 10 marzo 2012, all’età di 93 anni.

Oggi, dopo oltre 80 anni, questo importante riconoscimento è stato conferito alla famiglia Falleti. La medaglia è stata ritirata dal figlio Vincenzo.