Ancora un duro colpo al traffico di droga in città. I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, nel corso di un servizio notturno di pattuglia, hanno arrestato un giovane di 18 anni sorpreso in flagranza di reato, con sostanza stupefacente pronta per essere spacciata. Tutto accade nel cuore della notte, nel quartiere di Catona. I […]