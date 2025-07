Concluso il percorso di formazione per le imprese boschive sui “Piani della Menta”, località del comune di Grotteria

Gerace- Sui “Piani della Menta”, località del comune di Grotteria, si è recentemente concluso il percorso di formazione per le imprese boschive. Da oggi, pertanto, gli interessati che hanno frequentato il corso hanno la qualifica di “Operatori forestali”. A comunicarlo, con una propria nota, è Piero Filippone, giovane amministratore del Comune di Gerace con delega alla Forestazione ed Ambiente, principale promotore dell’iniziativa il quale ribadisce di aver "creduto fin dal primo momento nell'Associazione Lignator che ha curato la fase formativa”. Filippone aggiunge che crede “fortemente nella forza delle associazioni e penso che Lignator, formata da professionisti e imprese con la preziosa professionalità degli agronomi forestali, abbia sposato un progetto di informazione e sensibilizzazione verso tutti i cittadini. Spesso- sottolinea- gli operatori forestali sono visti come 'distruttori dei boschi', ma in realtà dietro un taglio boschivo c'è un progetto regolato da leggi precise." Le leggi che regolano i tagli boschivi in Italia- tiene ad evidenziare il giovane amministratore geracese- “sono contenute nei regolamenti forestali regionali, emanati in attuazione della Legge quadro nazionale. Questi regolamenti stabiliscono le procedure per ottenere autorizzazioni, le modalità per effettuare i tagli e le sanzioni per le infrazioni. Le normative regionali seguono i principi della selvicoltura sostenibile per garantire una gestione responsabile delle risorse forestali. Le imprese del settore diventano, pertanto, veri e propri manutentori dei boschi e grazie a loro i boschi hanno un futuro." Va giustamente ricordato che "Questo percorso è iniziato più di un anno fa nella zona jonica e ha coinvolto sindaci e amministratori dei Comuni di Mammola, Gerace, Canolo, Agnana, Grotteria e San Giovanni di Gerace. I primi cittadini hanno partecipato ai corsi forestali nei boschi, scoprendo un settore importante e strategico per lo sviluppo del territorio montano”. Filippone ribadisce con forza che “Il mio impegno sarà quello di portare avanti un confronto con la Regione Calabria e- in particolare- con l'Assessorato alla Forestazione per valorizzare il settore.". Un impegno irrobustito dalla convinzione che “la forestazione rappresenta una concreta, futura opportunità di crescita e di sviluppo per le nostre comunità montane”. Un pensiero ed un ringraziamento particolare Filippone riserva, infine, a “Lignator APS” ed a tutti i suoi colleghi amministratori nonchè alle Imprese forestali.