Concerto annullato a Bivona, Teresa Merante denuncia il sindaco di Vibo Romeo. IL VIDEO

Teresa Merante, cantautrice calabrese nota per i suoi testi legati alla tradizione popolare, ha presentato una querela contro il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo. L’annuncio è arrivato attraverso un video diffuso sui social, in cui l’artista ha spiegato le ragioni della sua decisione, presa in seguito all’annullamento del concerto previsto per il 19 luglio scorso al Lido Marea di Bivona.

La cancellazione dell’evento è stata disposta dall’amministrazione comunale sulla base di una segnalazione della Questura, che indicava «contenuti riconducibili a esaltazione della criminalità organizzata (‘ndrangheta)» e potenziali rischi per l’ordine pubblico. Inoltre, secondo l’ordinanza, non sarebbe pervenuta una comunicazione preventiva del concerto al Comune, in violazione delle disposizioni vigenti.

Teresa Merante, spesso al centro di polemiche per alcuni testi controversi, ha affidato al proprio legale il deposito della querela presso la Procura di Catanzaro. «Se dovessero verificarsi altre situazioni analoghe – ha dichiarato – saranno adottati i dovuti provvedimenti».

L’artista respinge con fermezza le accuse: «Non inneggio alla malavita – ha dichiarato – la mia è una musica popolare, non criminale. La mia famiglia non ha mai avuto nulla a che fare con la criminalità».