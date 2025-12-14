Con i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, Iatrinoli di Taurianova accoglie ufficialmente il Natale rivestendosi di uno dei suoi costumi più autentici, l’enogastronomia.

Il periodo natalizio taurianovese, cosi come quello di molte località della Calabria, è sinonimo di pietanze tipiche, spesso dolci incui ad essere impiegati sono talvolta ingredienti molto semplici.

È il caso de i’ zippuli un insieme di patate, farina e lievito e le crispelle fatte di acqua, farina e lievito nel cui impasto è possibile aggiungere anche stocco o acciughe. Si tratta di cibi resi succulenti dalla loro preparazione che in seguito alla lievitazione, prevede la frittura in abbondante olio caldo. Il risultato sarà quello di anelli di pasta dolce o salata, soffici, dorati e gustosi.