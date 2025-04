A Cinquefrondi un nuovo Punto Unico di Accesso(PUA) per il supporto sanitario e sociale di tutto il territorio

Nel solco di un impegno costante per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e, in particolare, del diritto alla salute, l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi annuncia con soddisfazione l’apertura di un nuovo Punto Unico di Accesso (PUA). Questa iniziativa nasce dalla volontà di avvicinare i servizi sanitari e sociali alla popolazione, favorendo un accesso più semplice, diretto e personalizzato alle prestazioni di cui ciascun cittadino può aver bisogno. In attesa della futura realizzazione della Casa di Comunità, il PUA rappresenta un primo, concreto passo verso la costruzione di una rete integrata di assistenza sul territorio.

Il PUA avrà il compito di prendere in carico i pazienti e attivare, attraverso un team multidisciplinare, i servizi necessari in base alle esigenze individuali. Tra i servizi che sarà possibile richiedere vi sono l’assistenza domiciliare (ADI), la riabilitazione, i ricoveri in strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, nonché ricoveri in CPA, RSA e altre strutture sanitarie.

Il punto di accesso sarà attivo da mercoledì 23 aprile 2025 presso i locali messi a disposizione dal Comune, situati in Corso Giuseppe Garibaldi n° 103, all’interno della sede comunale.

Il PUA sarà operativo e aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Lunedì: 8:30 – 13:30

Mercoledì: 8:30 – 13:30

Venerdì: 8:30 – 13:30

L’istituzione del PUA rappresenta un importante passo verso una maggiore efficienza nella gestione delle richieste di assistenza sanitaria e sociale, con l’obiettivo di rendere il sistema più vicino e accessibile alle necessità di ogni cittadino. Grazie a questa nuova realtà, Cinquefrondi si dota di uno strumento concreto per rendere l’accesso ai servizi sociosanitari più rapido, umano e rispondente alle reali necessità delle persone.