Compie un anno il nuovo reparto di Neuroradiologia del GOM di Reggio Calabria: Tecnologia d’avanguardia e professionalità

Il 23 maggio 2025 sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Cinquefrondi nell’ex Tribunale in via Roma 29/b alla presenza dei rappresentanti dell’ASP di Reggio Calabria, del Comune di Cinquefrondi, dell’Impresa e dei tecnici. In rappresentanza del Direttore Generale Dr.ssa Lucia Di Furia, impossibilitata a presenziare per sopravvenuti […]