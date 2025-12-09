Commerciante ferito con un colpo di pistola ad aria compressa in Calabria

Il proprietario di un esercizio commerciale di street food, nel centro di Castrovillari, è stato ferito con un colpo di pistola ad aria compressa.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri.

A sparare é stata una persona con il viso coperto che, dopo aver esploso il colpo, si è dileguata facendo perdere le sue tracce, forse con l’aiuto di un complice che l’attendeva in macchina.

Il commerciante, nonostante fosse ferito, ha raggiunto la vicina caserma dei carabinieri, dove è stato soccorso e portato nel pronto soccorso dell’ospedale, dove gli è stata medicata una ferita all’inguine, con una prognosi di dieci giorni.

I carabinieri hanno avviato le indagini acquisendo e visionando i filmati delle telecamere presenti nella zona in modo da ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Riguarda il movente, i militari, al momento, non escludono alcuna pista.

Si sta valutando, in particolare, se il ferimento possa rappresentare un avvertimento legato a richieste estorsive o se sia legato a vicende personali. (Ansa)