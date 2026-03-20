Come Björn Borg ha cambiato per sempre lo stile del gioco

Prima di lui, il tennis era uno sport di gesti bianchi, tocchi vellutati e attacchi continui a rete. Poi è arrivato un biondo svedese con una fascia in testa e una racchetta di legno che sembrava usare come una clava. Björn Borg non ha solo vinto tornei; ha letteralmente spostato il baricentro del gioco. Se oggi vediamo atleti che colpiscono la pallina con una violenza inaudita da fondo campo, arrotolando il colpo come se volessero sfidare le leggi della fisica, lo dobbiamo a lui. Borg è stato l’architetto del tennis moderno, il primo a dimostrare che la regolarità ossessiva e la rotazione della palla potevano demolire anche il più talentuoso dei giocatori di volo.

Questa trasformazione tecnica ha reso il tennis uno sport di percentuali, resistenza fisica e nervi d’acciaio. È un’evoluzione che ha cambiato radicalmente il modo in cui il pubblico e gli esperti analizzano i match, influenzando anche i criteri statistici utilizzati nelle quote delle scommesse online sul tennis su siti come Marathonbet, Snai o Sisal. In questi contesti, la solidità da fondo campo e la capacità di adattamento alle diverse superfici sono diventati parametri essenziali per definire i favoriti di un torneo. Per chi desidera esplorare la cronologia completa dei successi e l’impatto statistico del campione svedese sulla storia della disciplina, il sito ufficiale dell’ATP Tour resta la risorsa più completa e autorevole.

La rivoluzione del Top Spin: la palla che scotta

L’innovazione più dirompente di Borg è stata l’uso sistematico del top spin. Prima del suo avvento, la palla veniva colpita piatta o con una leggera rotazione verso il basso (slice). Borg, invece, spazzolava la pallina dal basso verso l’alto con una forza impressionante.

Il risultato? La palla superava la rete con un margine di sicurezza molto alto, per poi tuffarsi improvvisamente nel campo avversario e schizzare via dopo il rimbalzo. Per gli avversari dell’epoca, abituati a palle basse e lente, affrontare i colpi di Borg era un incubo logistico. Dovevano colpire sopra la spalla, fuori dalla loro zona di comfort, finendo inesorabilmente per sbagliare o per consegnare allo svedese una palla corta da punire con un passante millimetrico.

Il rovescio a due mani: da “errore” a standard mondiale

Oggi il rovescio a due mani è la norma nel circuito professionistico, ma negli anni ’70 era considerato un’eresia tecnica, quasi un difetto di impostazione tipico dei bambini che non hanno forza nel braccio. Borg, che aveva iniziato giocando a hockey, portò quel movimento coordinato delle braccia sul campo da tennis.

Il suo rovescio non era solo potente; era una garanzia di precisione. Mentre il rovescio a una mano può essere più elegante ma soggetto a imprecisioni sotto pressione, quello di Borg era un muro. Poteva angolare il colpo con estrema facilità, rendendo quasi impossibile per i vari McEnroe o Connors trovare un buco nella sua difesa. Quello che allora sembrava un “limite” tecnico è diventato il modello di riferimento per intere generazioni di tennisti, da Andre Agassi fino a Novak Djokovic.

“Iceborg”: l’algoritmo mentale e la professionalizzazione

Oltre alla tecnica, Borg ha cambiato la figura stessa del tennista professionista. Fu il primo a viaggiare con un team dedicato e il primo a trasformare la preparazione atletica in un culto. La sua frequenza cardiaca a riposo è diventata leggendaria, così come la sua capacità di rimanere impassibile di fronte a un errore o a un punto decisivo.

Veniva chiamato “Iceborg” perché sembrava non provare emozioni. In un’epoca di personaggi istrionici e fumantini, il suo silenzio era un’arma psicologica devastante. Gli avversari si sentivano logorati non solo dai suoi colpi, ma dalla sua imperturbabilità. Borg ha insegnato al mondo che il tennis si vince prima di tutto con la gestione dello stress, trasformando ogni match in una battaglia di logoramento fisico e mentale.

Un’eredità che non passa di moda

Borg si è ritirato giovanissimo, a soli 26 anni, lasciando un vuoto immenso ma una scia indelebile. Senza di lui, probabilmente non avremmo visto il dominio di Rafael Nadal sulla terra rossa o la regolarità asfissiante dei moderni regolaristi.

Ha dimostrato che il tennis poteva essere uno sport di massa, portando migliaia di giovani a impugnare una racchetta e a provare a imitare quel suo stile così unico e faticoso. Björn Borg non ha solo vinto sei Roland Garros e cinque Wimbledon consecutivi; ha ridefinito i confini del possibile su un campo da tennis, ricordandoci che spesso la rivoluzione nasce da un gesto che tutti gli altri considerano sbagliato.