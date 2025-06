Coldiretti Vibo Valentia esprime solidarietà all’avvocato Salvatore Talarico per il danneggiamento alla sua azienda agricola

Vibo Valentia, 8 giugno 2025 – Il presidente di Coldiretti Vibo Valentia Giuseppe Porcelli, esprime piena solidarietà all’Avv. Salvatore Talarico, già presidente dell’organizzazione provinciale, per il grave episodio intimidatorio che ha colpito la sua azienda agricola, lungo la Strada provinciale 65, nell’entroterra vibonese, dove ignoti hanno appiccato un incendio distruggendo tre ettari di terreno coltivato.

«Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto – dichiara Porcelli – e manifestiamo la nostra vicinanza umana e istituzionale all’avv. Talarico, imprenditore agricolo stimato e da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno piena luce su quanto accaduto in modo da restituire serenità alle persone e alla comunità». Coldiretti rinnova il proprio impegno a sostegno della legalità e della trasparenza nel comparto agricolo. Ne è testimonianza l’attività della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”, promossa da Coldiretti nel 2014, che opera secondo direttrici fondamentali, quali: promozione della cultura della legalità, tutela del Made in Italy agroalimentare e della sua reputazione, trasparenza informativa verso i cittadini, monitoraggio delle infiltrazioni della criminalità organizzata e dei fenomeni distorsivi lungo la filiera agroalimentare, con particolare attenzione alla contraffazione e all’imitazione del Made in Italy.

Coldiretti Vibo Valentia ribadisce la propria ferma condanna verso ogni forma di intimidazione che tenta di minare il tessuto produttivo e democratico dei territori, dove l’attività agricola rappresenta non solo un presidio economico, ma anche un baluardo di legalità e coesione sociale, riaffermando il valore dell’agricoltura sana e libera da ogni condizionamento.