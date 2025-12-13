CNE-Federimpreseuropa lancia Business Capital Magazine, magazine online per le PMI

ROMA (ITALPRESS) – CNE-Federimpreseuropa annuncia il lancio di Business Capital Magazine, il nuovo blog editoriale online con podcast integrato dedicato all’analisi e all’approfondimento dei temi legati alle piccole e medie imprese, alla politica economica, alle politiche europee e ai processi di innovazione digitale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire contenuti rigorosi e accessibili, pensati per imprenditori, professionisti, decisori pubblici e stakeholder, offrendo strumenti concreti per comprendere le dinamiche economiche e normative in continua evoluzione.

“Oggi le imprese, in particolare le PMI, non hanno solo bisogno di rappresentanza, ma anche di strumenti culturali e informativi capaci di orientarle in uno scenario economico e politico sempre più complesso – ha dichiarato la Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, Maria Modaffari -. Abbiamo voluto creare uno spazio libero e autorevole, dove economia, politiche europee, innovazione e intelligenza artificiale possano dialogare con competenza e visione. L’avvio del podcast con un Europarlamentare come Francesco Torselli conferma la nostra volontà di creare un ponte concreto tra imprese e istituzioni”.

La direzione del magazine è affidata a Marco Sicbaldi, giornalista pubblicista e Direttore Informazione e Relazioni Esterne dell’intero sistema confederale della CNE. Il ruolo di Responsabile per gli Affari Istituzionali è stato affidato a Giuseppe Virgili, dirigente nazionale di Federimpreseuropa.

Il progetto si avvale del contributo di autorevoli esperti nei settori dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e della consulenza strategica: Valeria Lazzaroli (Presidente Nazionale ENIA), Luciano Tarantino (Dirigente Nazionale Dipartimento Consulenza Strategica Federimpreseuropa), Valentina Chiaudano (Ricercatrice, Università degli Studi di Torino), Pasquale Sicignano (Co-direttore Dipartimento Studi Teorici ENIA) e Tommaso Scalzi (Vice Presidente Federimpreseuropa).

Il podcast è condotto da Antonio Luppino, speaker con esperienza nazionale, che guiderà interviste e conversazioni con protagonisti della politica, dell’economia e dell’innovazione. La puntata zero, pubblicata il 12 dicembre, ha visto come ospite l’Europarlamentare Francesco Torselli, membro del Parlamento Europeo, attivo sui temi delle politiche comunitarie e del rapporto tra istituzioni UE e territori.

Con Business Capital Magazine, CNE-Federimpreseuropa intende rafforzare l’informazione qualificata, il pensiero strategico e il dialogo costruttivo tra imprese, istituzioni e società civile.

– Foto CNE-Federimpreseuropa –

