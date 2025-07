CLAAI e IN.R.A.V. SRL insieme per la sicurezza sul lavoro: Concluso con successo il corso per Addetto alla Prevenzione Incendi II LIVELLO (ex Rischio Medio)

Si è concluso con grande successo il corso di “Addetto alla Prevenzione Incendi II Livello (ex Rischio Medio)”, programmato dalla CLAAI Sportello Lavoro, Energia, Ambiente e Sicurezza e organizzato in collaborazione con la società, IN.R.A.V. SRL, partner strategico per la sicurezza. Le due giornate formative, tenutesi il 15 e 16 luglio 2025 presso la sede di Edilferr a Cittanova (RC), hanno visto la partecipazione di 10 Piccole e Medie Imprese (PMI) del territorio, consolidando l’impegno verso la cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il corso, della durata complessiva di 8 ore, è stato condotto dagli esperti Ing. Vadalà Rocco e Arch. Romeo Giuseppe, che hanno fornito ai partecipanti competenze fondamentali in materia di gestione e prevenzione degli incendi. Il programma ha coperto aspetti cruciali, dalla teoria della combustione e le cause di incendio, ai rischi per le persone e le misure preventive. Ampio spazio è stato dedicato alla protezione antincendio e alle procedure di emergenza, inclusi i piani di evacuazione e l’interazione con i Vigili del Fuoco. Le esercitazioni pratiche, infine, hanno permesso ai partecipanti di familiarizzare con i mezzi di estinzione e le attrezzature di protezione individuale.

Al termine delle lezioni, un test di verifica ha accertato la qualità dell’apprendimento, e a tutti i partecipanti che hanno superato la prova finale è stato rilasciato un attestato di frequenza.

“Siamo estremamente soddisfatti per l’ottima riuscita di questo corso,” ha dichiarato Antonio Raso, Presidente CLAAI – AS. PMI UNITE, presente ai lavori finali. “Come CLAAI Sportello Lavoro, Energia, Ambiente e Sicurezza, siamo fermamente convinti che investire nella formazione sia essenziale per aiutare le nostre imprese e i nostri collaboratori a crescere e a prevenire qualsiasi rischio legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La collaborazione con IN.R.A.V. SRL si conferma un valore aggiunto per il nostro territorio”.

Rosario Antipasqua, Segretario CLAAI – AS. PMI UNITI sottolinea che l’iniziativa rientra nell’impegno costante di CLAAI nel supportare le imprese locali attraverso servizi e formazione qualificata, promuovendo un ambiente lavorativo più sicuro e consapevole. Inoltre ricorda che il prossimo corso si terrà ad ottobre 2025.

