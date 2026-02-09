Cittanova, successo straordinario per il Gran Carnevale

Il Gran Carnevale Cittanovese continua a crescere nel segno della bellezza e della partecipazione. La giornata di ieri ha consacrato un appuntamento tornato ai massimi splendori grazie all’impegno di centinaia di cittanovesi innamorati del loro paese e capaci di costruire, con competenza e dedizione, un percorso artistico e attrattivo tra i più significativi in Calabria.

Al di là dei numeri, davvero incredibili, a centrare l’appuntamento con la storia è stato l’insieme di esperienze positive che restituisce l’immagine di un Carnevale di qualità, coinvolgente e inclusivo.

A questo percorso l’Amministrazione contribuisce con convinzione, consapevole dell’importanza di questi momenti di socializzazione e promozione del territorio.

Un grazie, dunque, a tutte le associazioni e i gruppi che hanno lavorato per la realizzazione del Gran Carnevale Cittanovese, alle migliaia di maschere scese per strada a colorare il paese, ai collaboratori e ai volontari. Un grazie alle Forze dell’Ordine, agli agenti della Polizia Municipale, all’intero servizio di sicurezza. Un grazie ai dipendenti dell’Ente, al personale del Settore Ambiente che ha lavorato fino a tarda notte per pulire il paese, e a quanti hanno operato, nel corso dei mesi, alla preparazione dell’evento. Un grazie alle migliaia di visitatori che hanno investito su Cittanovese per trascorrere un pomeriggio di festa e di sano divertimento.

Un grazie particolare ai tantissimi giovani che hanno esibito il loro talento e la loro maturità: carri magnifici, maschere curate nei dettagli, un entusiasmo capace di rimettere in moto un circuito sociale, culturale ed economico strategico per il paese. Questa è la linfa su cui investiamo per il futuro!

Ci rivediamo a Cittanova il prossimo 15 febbraio per il secondo appuntamento con il Gran Carnevale Cittanovese. Il conto alla rovescia è già iniziato.