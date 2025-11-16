CITTANOVA, STESSO TRENO? STESSA CORSA!

STESSO TRENO? STESSA CORSA!

Carissimi concittadini,

per seguire qualche pifferaio Cittanova continua a perdere buone occasioni.

Chi credeva di essere locomotiva del trenino magico è stato sganciato come zavorra.

Il trenino ha continuato la sua corsa iniziata nel 2014. Cambiati solo i conduttori sotto lo sguardo vigile del controllore. Tutti e tre sbadati per il tanto da fare personale non si accorgevano che il parco mezzi della raccolta dei rifiuti doveva essere manutenuto e revisionato! Comportando ripercussioni negative sulla pulizia del paese compreso lo Zomaro, specie in Estate quando è da sempre più frequentato!

Gli stessi lasciano deteriorarsi l’asilo Sant’Antonio diventato, ahinoi, covo di serpenti e ratti!

Si sono passati il testimone dei lavori della Villa Comunale tramutando una bellissima principessa in una goffa ranocchia!

Con la stessa bacchetta vorrebbero continuare la magia a Piazza Calvario: speriamo che stavolta il risultato sia diverso!

Da buoni ambientalisti hanno prima abbattuto alberi al Campo sportivo e poi in zona Villa comunale; oggi li abbatteranno in zona Piazza Croce. Possibile che non ci fosse una soluzione alternativa al perdere il patrimonio maestoso di quella Piazza? Nel 2025? Speriamo che vengano piantumate essenze sostenibili e maestose al tempo stesso e non venga perduto per sempre quel polmone verde!

Lo stesso augurio rivolgiamo per le attività sportive che meritano di essere praticate a porte aperte: di porte chiuse bastano ed avanzano quelle sbarrate alla trasparenza amministrativa ed alla verità!

Si accorgono oggi che la situazione economica è disastrosa: dal 2014 amministra sempre la stessa combriccola. Di chi la responsabilità dei debiti non pagati? Di chi, per conguagli arrivati successivamente alla fine della propria gestione, ne ha contratti 30 mila euro o di chi, con le proprie amministrazioni, ne ha lasciati milioni e milioni? O di chi, per non rispettare le procedure amministrative, si fa mandare un Commissario ad acta retribuito dal Comune per pagare decreti ingiuntivi?

Secondo noi questa è l’amara realtà amministrativa di Cittanova: autisti capaci a seguire pifferai e percorsi personali, ma non a servire la propria comunità!