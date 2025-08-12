Cittanova, Sgambettera( Fdl), “falso il discorso del sindaco Antico “

Ieri sera, in Piazza Calvario, si è tenuto un incontro pubblico alla presenza del Sindaco e della giunta per illustrare ai cittadini un anno di attività amministrativa.

Un incontro durante il quale il Sindaco, “entusiasta ed eccitato” per i risultati ottenuti, ha elencato alcuni finanziamenti provenienti da enti sovracomunali, attribuendosene il merito insieme all’attuale amministrazione.

Nulla di più falso!

Mi sarei aspettato dal Sindaco un po’ più di onestà intellettuale. Ma oggi, evidentemente, l’onestà è diventata un optional da utilizzare a convenienza.

La verità sui finanziamenti per l’edilizia scolastica

Il finanziamento di 576.000 euro per l’edilizia scolastica – destinato a dotare di una sezione asilo nido la scuola di località San Pietro – non è frutto né dell’impegno del Sindaco, né dell’assessore ai lavori pubblici, né dell’attuale giunta.

Quel risultato è frutto esclusivo del lavoro che ho svolto io, quando ricoprivo la carica di vicesindaco, insieme all’Ufficio Tecnico comunale, per partecipare alla manifestazione di interesse indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Posso dimostrare, documenti alla mano, tutte le interlocuzioni scritte tra me e il Sindaco per l’avvio della procedura e la stesura del progetto.

Un percorso nato per garantire infrastrutture e servizi di qualità ai cittadini, non per alimentare passerelle politiche.

La verità sui lavori di viabilità rurale

Stesso discorso vale per l’intervento di 150.000 euro sulla viabilità rurale. Anche qui, il Sindaco tenta di attribuirsi un merito che non ha.

Si tratta di un progetto regionale finanziato dal PSR, per il quale io stesso ho incontrato diverse aziende agricole del territorio, al fine di ottenere il massimo punteggio in graduatoria.

Le testimonianze degli operatori agricoli coinvolti sono pronte a confermare il mio impegno.

Questo intervento fa parte di una strategia più ampia per aumentare la sicurezza delle infrastrutture, soprattutto nelle aree rurali, e può contribuire a cambiare concretamente il volto del nostro paese.

Un impegno al servizio, non alla ribalta

Non ho mai avuto bisogno di un palcoscenico per autocelebrarmi. Per me parlano i fatti, non le parole. Ho scelto di dedicare tempo, energie e competenze a Cittanova e ai cittadini, convinto che il vero ruolo di un amministratore sia servire la comunità con serietà, trasparenza e risultati concreti.

La politica che guarda avanti, non indietro

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha sempre lavorato per un cambiamento reale ma si è scontrato con chi, in politica, fa della “prassi” un dogma e impone un modus operandi vecchio di trent’anni, riportando il paese indietro invece di farlo progredire.

Non accetto che vengano raccontate inesattezze ai cittadini. I fatti, i documenti e i risultati parlano chiaro.

Francesco Sgambetterra

Consigliere Comunale – FDI