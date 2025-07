Cittanova, riapre in tempi record la villa comunale. FOTOGALLERY

La villa comunale di Cittanova riapre i battenti dopo il look realizzato con un finanziamento della vecchia amministrazione comunale Cosentino, è realizzata in tempi record dalla giunta Antico. Ieri l’inaugurazione in uno scenario bellissimo. Ricordiamolo la villa di Cittanova è stata per anni punto di riferimento di intere generazioni. Non c’è stato matrimonio in provincia di Reggio Calabria che non abbia utilizzato la villa comunale per le foto di rito. Una bellezza naturale da salvaguardare a tutti costi, senza colore politico.