Cittanova, prosegue lo sforzo dell’Amministrazione per il contrasto concreto del dilagante fenomeno del randagismo

«Prosegue lo sforzo dell’Amministrazione per il contrasto concreto del dilagante fenomeno del randagismo su tutto il territorio comunale». Ad affermarlo, in una dichiarazione congiunta, il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico e l’Assessore per i Diritti degli Animali dott.ssa Patrizia Iamundo.

I due amministratori, intervenendo su un tema di stringente attualità e di grande interesse per i cittadini, hanno illustrato anche le azioni specifiche in programma per il prossimo futuro.

«Il randagismo – hanno sottolineato l’avv. Antico e la dott.ssa Iamundo – è un fenomeno complesso che, per certi aspetti, rischia di trasformarsi in una vera e propria piaga sanitaria e un rischio per la sicurezza pubblica. Stiamo lavorando quotidianamente in sinergia con le Istituzioni e le Autorità competenti, nel solco di normative e procedure stringenti, per affrontare la problematica con serietà ed efficacia, nella legalità e nel pieno rispetto degli animali. In questo senso, troviamo ingeneroso e fin troppo demagogico l’atteggiamento di chi, attraverso i social network, continua ad attaccare l’Amministrazione su questo tema. Dal nostro canto, con l’impiego di personale, di importanti risorse economiche e con l’organizzazione di attività di contrasto costanti e diffuse, siamo sempre più protagonisti di un percorso adeguato per il contrasto del randagismo. Testimonianza ne è il numero di cani catturati e affidati al canile convenzionato per l’adozione da parte di privati. Non di meno va dimenticata l’attenzione costante del Consigliere con delega alla Legalità Giuseppe Morabito che, nel corso dei mesi, ha coordinato (per quanto di competenza amministrativa) le attività di cattura di animali pericolosi per l’incolumità pubblica».

Nei mesi scorsi, inoltre, l’Assessore dott.ssa Patrizia Iamundo ha collaborato a tale percorso facendo ripetute donazioni economiche per il sostentamento degli animali catturati e adottando un randagio nella consapevolezza che «nulla è più contagioso dell’esempio».

«Stiamo valutando – hanno aggiunto il Sindaco avv. Antico e l’Assessore dott.ssa Iamundo – l’iter da mettere in campo per la creazione di un’interfaccia telematica utile al percorso di adozione dei randagi da parte di privati cittadini. Un collegamento in rete per la consultazione degli animali presenti in canile e disponibili per l’affidamento. Nel recente passato, la generosità e la sensibilità di tante persone hanno consentito di dare una casa e una nuova vita a numerosi cani randagi. Non di meno, stiamo predisponendo un censimento delle colonie feline presenti nel perimetro urbano, così da preparare una campagna di sterilizzazione dei gatti in vista, tra l’altro, della costruzione della tanto attesa oasi felina locale».