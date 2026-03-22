

Cittanova piange Totò Caruso: esempio di coraggio e dignità nella lotta contro la malattia

Un’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa di Salvatore Caruso, per tutti “Totò”, figura molto conosciuta e stimata a Cittanova.

Tanti i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto che stanno arrivando in queste ore. Tra questi, particolarmente significativo quello del movimento politico “A Testa Alta”, guidato da Francesco D’Agostino, legato a Totò da un rapporto di amicizia sincera e profonda. D’Agostino è stato, infatti, una delle persone che gli è rimasta accanto fino agli ultimi momenti, testimoniando una vicinanza autentica e costante.

Totò Caruso era molto più di un semplice lavoratore – per anni impiegato nell’area portuale di Porto di Gioia Tauro – era un uomo benvoluto, rispettato, capace di lasciare un segno umano profondo in chiunque lo abbia conosciuto.

A renderlo un esempio per tutti è stata soprattutto la sua straordinaria forza nella battaglia contro la malattia. Ha affrontato il tumore con determinazione, senza mai arrendersi, dimostrando una tenacia fuori dal comune. Una “testardaggine”, come la definiscono in molti, che si è trasformata in un messaggio potente di dignità e amore per la vita.

La sua storia rappresenta oggi un monito e una lezione: quella di non arrendersi mai, anche di fronte alle prove più dure.

La scomparsa di Totò lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità morale importante. Una vicenda che invita tutti a riflettere sul valore della vita, sulla forza dei legami umani e sull’importanza di restare uniti, soprattutto nei momenti più difficili.