Cittanova, otto Tis hanno preso servizio con un contratto a tempo indeterminato

Sulla drammatica vicenda dei lavoratori di Konecta R (già Abramo Customer Care), Elisabetta Barbuto ha depositato un’interrogazione indirizzata al Presidente della Giunta Regionale. Al centro dell’atto ispettivo, la gestione dei 20 milioni di euro stanziati per il progetto di dematerializzazione e l’improvviso annuncio di esuberi e cassa integrazione. “Non è accettabile che, a fronte di […]