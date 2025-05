Cittanova, ottenuto un finanziamento per la riqualificazione della mensa scolastica al “Chitti”

«Un risultato straordinario che dà risposte concrete alle esigenze della Comunità scolastica cittadina». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico in merito all’importante finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione della Mensa scolastica del plesso “Marvasi” dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti”.

Le risorse previste dall’intervento, pari a circa 922mila euro, rientrano nel quadro del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” nell’ambito del Next Generation EU.

Un’azione che guarda in prospettiva al potenziamento dei servizi scolastici e che risponde prontamente alle richieste di scuola e famiglie per il rilancio delle attività di refezione destinate agli studenti.

Nel dettaglio, il progetto riguarderà un’ala del plesso “Marvasi” (Scuole Elementari) e consentirà di riqualificare i vecchi locali dove insisteva la mensa scolastica, realizzando una cucina e un refettorio.

«Questo finanziamento – ha sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico – è frutto di un indirizzo preciso dato sin da subito da questa Amministrazione comunale e del lavoro encomiabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova. Il programma di interventi consentirà di realizzare una nuova mensa scolastica in linea con gli standard previsti dalla normativa e dotata di refettorio e cucina. Un passo in avanti concreto e deciso per un servizio fondamentale per la fruizione del tempo pieno scolastico che, tra l’altro, ci consente di centrare un obiettivo significativo del nostro programma amministrativo».

Il Primo Cittadino, ribadendo l’impegno sul piano della programmazione degli investimenti e degli obiettivi, ha poi sottolineato: «Il prezioso lavoro di squadra che sta caratterizzando l’attività amministrativa. Un plauso va rivolto all’Ufficio Tecnico dell’Ente diretto dall’architetto Sabina Autelitano e ai dipendenti, impegnati in attività complesse e faticose al servizio del paese. Essenziale anche l’azione di stimolo messa in campo dall’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Daniele Sirianni e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione avv. Rita Morano. Nel nostro orizzonte – ha concluso il Sindaco – c’è il rilancio di Cittanova. Questo il nostro unico interesse e il nostro unico obiettivo».