Cittanova, oggi la festa dell’emigrante con Micu U Pulici





Consegna delle benemerenze agli emigrati di lungo corso

Si svolgerà questa sera, 14 agosto, la Festa dell’Emigrante di Cittanova. Un’occasione straordinaria per la Comunità cittadina di riabbracciare i compaesani sparsi per il mondo ma profondamente legati alla loro terra di origine.

L’evento, organizzato e promosso dalla Pro Loco di Cittanova e dall’Azienda Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino con il patrocinio del Comune di Cittanova, si svolgerà in piazza Calvario a partire dalle ore 22,00.

Un momento di incontro tra generazioni che hanno vissuto il paese che vale come atto conclusivo della XXIV Festa Nazionale dello Stocco.

Grande ospite della serata l’artista Micu u Pulici: un’icona musicale e culturale ambasciatore della Calabria in tutto il mondo.

Per l’occasione, gli organizzatori accoglieranno gli emigrati presenti a Cittanova in questo scorcio di bella stagione.

Una serata da ricordare, dunque, nel segno dell’identità e dello spirito di comunità.