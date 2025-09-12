Cittanova, la solidarietà di “Uniamo Cittanova” contro la campagna di odio nei confronti del sindaco Antico e della sua famiglia

Ormai da mesi, la Comunità di Cittanova sta assistendo ad un’ondata di odio contro il Sindaco Domenico Antico e la sua famiglia: qualcosa di vergognoso che nulla ha a che fare con la dialettica politica o l’interesse collettivo.

Il clima avvelenato, alimentato sia dentro che fuori le sedi istituzionali, ha ormai oltrepassato il limite di guardia evidenziando come, al di là delle battaglie legalitarie di parata, il vero obiettivo sia l’abbattimento dell’Amministrazione Comunale.

In particolare, riteniamo sbagliato quanto sta accadendo da mesi all’interno del Consiglio Comunale: la politica ha smarrito la sua missione e si è ridotta a terreno di scontro personale.

Siamo fermamente convinti che le forze politiche di minoranza abbiamo il sacrosanto diritto, e ancor prima il dovere, di svolgere l’azione di controllo e vigilanza rispetto all’azione dell’Amministrazione. Ed è fondamentale che l’opposizione dia stimoli e idee per meglio programmare il futuro del paese, ponendo l’attenzione sui procedimenti e gli atti amministrativi importanti per l’Ente e per la cittadina.

Tuttavia, in questo momento di stimoli e idee ne vediamo pochi, così come sembra esserci disinteresse per il dibattito sano sui grandi temi politici e amministrativi di interesse collettivo.

Quello che vediamo invece, e lo vedono tutti i cittadini, è la campagna di odio contro il Sindaco e la sua intera famiglia. Un accanimento cieco, violento in alcune sue manifestazioni, che preoccupa e che merita ferma condanna.

Questo non è confronto politico, non è democrazia: è violenza verbale, è aggressione personale, una ferita inferta al tessuto civile della nostra comunità.

La Coalizione “Uniamo Cittanova” esprime solidarietà piena e sincera a Domenico Antico e ai suoi famigliari.

Dietro il famigerato “muretto” ci sono persone che meriterebbero maggiore rispetto. Così come meriterebbero rispetto i componenti della maggioranza consiliare che operano quotidianamente nell’interesse del paese. La vicenda contestata dalle minoranze consiliari riguarda un fatto personale del primo cittadino e non certo atti amministrativi di interesse generale. La battaglia che si sta facendo contro l’avvocato Antico non ha nulla a che fare con l’attività di governo di Cittanova, ma solo con una vicenda nota a tutti da anni e che non ha alcun collegamento con l’interesse pubblico.

Ecco perché i cittadini continuano a non capire il perché di questo accanimento. L’iter relativo alla vicenda del “muretto” sta seguendo il suo percorso nelle sedi competenti. Nel rispetto delle leggi e delle procedure. Invece c’è chi continua a colpire la vita di un intero paese cavalcando una vicenda personale.

La Coalizione “Uniamo Cittanova”, sostenuta da una volontà popolare chiara e ampia, prosegue nel lavoro quotidiano e appassionato al servizio della Comunità. I veleni e gli attacchi personali non intaccheranno mai l’amore degli Amministratori per Cittanova e per il suo avvenire.

La Coalizione “Uniamo Cittanova”