CITTANOVA, LA SODDISFAZIONE DEL PD PER IL FINANZIAMENTO CON 2 MILIONI E 600 MILA EURO DEL PROGETTO PRESENTATO NEL 2022

PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA “LUIGI CHITTI”

Il PD di Cittanova esprime grande soddisfazione per il nuovo considerevole finanziamento di 2 Milioni e 600 mila euro a favore delle scuole e degli studenti cittanovesi, ottenuti grazie al Progetto presentato nel mese di febbraio 2022 dall’Amministrazione comunale dell’epoca ed ereditati da quella attuale.

Tali somme sono destinate ai lavori di demolizione e ricostruzione della palestra inerente la scuola media dell’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” e sono state ottenute per aver allora partecipato all’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito delle risorse del Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall’Unione europea con il Next Generation EU.

Un importante risultato, frutto di una costante e primaria attenzione che nel corso degli anni scorsi è stata rivolta alle strutture scolastiche cittadine con l’obiettivo di migliorarne la qualità e rendere migliore la vivibilità della popolazione studentesca.

L’attività fisica è infatti indispensabile per lo sviluppo psicofisico dei nostri ragazzi, specie in ambito scolastico. Questo intervento permetterà loro di fare attività fisica e, inoltre, potrà essere una soluzione per l’attività di molte associazioni sportive cittadine che potrebbero utilizzarla negli orari extrascolastici.

In tal senso, stupisce la nota stampa dell’attuale amministrazione comunale con la quale si vorrebbe fare intendere all’opinione pubblica che si tratta di un risultato ottenuto da questa compagine e che la precedente amministrazione comunale, citata con uno striminzito inciso, aveva semplicemente “iniziato l’iter”.

Una diversa onestà intellettuale e istituzionale avrebbe richiesto una diversa narrazione più confacente alla verità dei fatti.

Il finanziamento odierno è figlio del Progetto la cui candidatura è stata presentata nel 2022 e che, pur essendo già in graduatoria, a causa delle risorse insufficienti, non era stato finanziato in prima battuta ma successivamente, nel novembre 2024, con lo scorrimento di quella graduatoria.

Vero è, invece, che l’attuale amministrazione comunale ha rischiato di fare perdere i suddetti finanziamenti. Infatti, da quando è stato pubblicato il Decreto il 14 novembre 2024, allorché è stata pubblicata la graduatoria con il finanziamento per Cittanova, fino a quando l’Ente non ha ricevuto una comunicazione ultimativa da parte del Ministero che ne sollecitava l’adesione, non era stata prodotta alcuna iniziativa utile, sconoscendo, verosimilmente, anche del finanziamento ottenuto dall’Ente.

Oggi, il nostro sincero auspicio è che le ingenti risorse -DIVERSI MILIONI DI EURO- ereditate da questa amministrazione grazie al lavoro e alle scelte degli anni scorsi non vengano perse né mal gestite. Vigileremo, come Partito Democratico, affinché ciò non accada e perché i lavori in corso e quelli programmati corrispondano agli obiettivi per cui sono stati progettati e agli interessi generali della comunità cittanovese.