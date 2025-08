Cittanova, la minoranza consiliare chiede un Consiglio Comunale aperto da tenersi all’interno della Villa Comunale

Al Presidente del

Consiglio Comunale

Avv. Francesca Caminiti

COMUNE DI CITTANOVA

Oggetto: Richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale aperto in merito al restauro della Villa Comunale “Carlo Ruggiero” ai sensi dell’art. 30 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Cittanova

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Cannatà Alessandro, La Delfa Anselmo, Guerrisi Girolamo, Sgambetterra Francesco, Bovalino Domenico e Sergi Mariagrazia

PREMESSO CHE

• I lavori di restauro della Villa Comunale “Carlo Ruggiero” sono stati finanziati con fondi PNRR nell’ambito della Misura M1C3 – Cultura, Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, per un importo complessivo pari a € 1.800.000,00;

• La Villa è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in quanto bene culturale, e qualsiasi intervento su di essa è soggetto al parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza;

• In data 19/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo con Determina Dirigenziale n. 606, e successivamente sono stati affidati i lavori, ormai conclusi con relativa inaugurazione il 26 luglio u.s.;

CONSIDERATO CHE

• L’intervento è stato concepito e realizzato in assenza di un processo di coinvolgimento pubblico, che lo stesso PNRR, all’interno delle sue linee guida attuative, definisce elemento imprescindibile attraverso il principio del dibattito pubblico, della trasparenza e della partecipazione democratica;

• Tale mancanza rappresenta una grave omissione politica e culturale, ancor più significativa trattandosi di uno spazio fortemente identitario della città;

• La cittadinanza, le associazioni e numerosi esperti del territorio hanno espresso pubblicamente disappunto e perplessità per la natura degli interventi realizzati, per la trasformazione dell’assetto originario della Villa, e per l’assenza di condivisione nelle scelte progettuali;

• I Consiglieri Comunali del gruppo Spazio Civico Cittanova hanno inoltrato in data 6 maggio 2025 una interrogazione consiliare scritta con richiesta di discussione in aula, al fine di ottenere chiarimenti e atti ufficiali in merito al progetto, alla sua validazione, ai pareri espressi dalla Soprintendenza e alla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori;

• Ad oggi, 30 luglio 2025, nessuna risposta formale è stata prodotta dall’Amministrazione, in palese violazione dei termini regolamentari e a danno del diritto di controllo e informazione dei consiglieri;

CHIEDONO

La convocazione urgente di un Consiglio Comunale aperto, da tenersi in forma pubblica, avente all’ordine del giorno:

Discussione in merito all’intervento di restauro della Villa Comunale “Carlo Ruggiero” e al relativo impatto architettonico, botanico e paesaggistico;

Una tale convocazione si rende doverosa per rispetto delle istituzioni e dei cittadini, oltre che opportuna a tutela dell’Amministrazione, oggetto di crescente malcontento e contestazioni pubbliche.

Riteniamo necessario che il Consiglio Comunale si apra alla comunità per affrontare in modo trasparente una questione così rilevante e contribuire a ricostruire un clima di fiducia.

Si propone che la seduta si tenga presso la Villa Comunale “Carlo Ruggiero”, luogo simbolico per la cittadinanza e direttamente interessato dagli interventi, affinché il confronto istituzionale si svolga in uno spazio identitario e condiviso.

Si richiede la presenza della Direzione dei Lavori per eventuali chiarimenti di natura tecnica.

I consiglieri comunali.