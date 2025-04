Cittanova, incontri Piano Strutturale Comunale

Proseguono le attività di ascolto e confronto tra Amministrazione, Tecnici e Comunità in vista della realizzazione del Piano Strutturale Comunale di Cittanova. L’Ente, nell’ambito del percorso partecipativo finalizzato alla redazione del nuovo strumento urbanistico, sta svolgendo diversi incontri tematici nell’ambito del “Laboratorio Stabile”.

Lo scorso martedì 15 aprile i nuovi appuntamenti del programma: al mattino presso l’Istituto Comprensivo “Chitti” a contatto con le istanze di studentesse e studenti; al pomeriggio, presso il Polo Solidale per la Legalità, a confronto con l’imprenditoria cittanovese.

Due momenti di grande importanza, nel solco di quel dialogo virtuoso che dovrà condurre alla Cittanova del futuro.

Presente agli incontri, tra gli altri, il Vice Sindaco con delega all’Urbanistica dott. Francesco Sgambetterra e, nella sessione mattutina, l’Assessore Rita Morano.

«Ringrazio ancora una volta i tecnici per il prezioso lavoro che stanno svolgendo anche in questa fase preliminare – ha sottolineato il dott. Sgambetterra – e che ci sta consentendo di prendere consapevolezza della grande opportunità che Cittanova ha in vista delle sfide del futuro. Un grazie particolare ai giovani e giovanissimi cittanovesi che hanno contribuito concretamente al percorso di ascolto e confronto in vista del nuovo PSC. Grazie alla Dirigente Scolastica e ai Docenti che hanno sostenuto questo momento di confronto. Un ringraziamento, infine, ad imprenditori, commercianti, professionisti e cittadini che anche nel nuovo appuntamento del Laboratorio Stabile hanno portato idee e spunti utili per la discussione. Stiamo proseguendo su un percorso virtuoso e strategico che ci consentirà di tracciare indirizzi chiari e condivisi per lo sviluppo complessivo del paese e del suo territorio».

Il “laboratorio stabile” proposto dall’Ente, anche grazie all’uso di tecnologie e strumenti diversificati, si muove a partire dall’ascolto diretto dei cittadini e dei tavoli tematici, promuovendo la raccolta delle istanze del territorio. Un metodo innovativo e virtuoso per pensare lo sviluppo locale.