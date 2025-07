Cittanova, importante finanziamento per la viabilità locale

Un altro importante risultato per il Comune di Cittanova in materia di lavori pubblici. La Regione Calabria, con decreto n.10445 del 17 luglio scorso, ha ufficializzato un finanziamento di 150mila euro da destinare all’Ente per il sostegno delle attività di riqualifica e manutenzione della viabilità locale.

Risorse preziose, utili per il percorso di rilancio delle arterie comunali del territorio e, in particolare, delle aree rurali.

«Accogliamo questo risultato con soddisfazione – ha affermato il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico -. Il finanziamento ottenuto è l’ennesimo riscontro positivo all’azione di stimolo e programmazione dell’Amministrazione Comunale e, in particolare, dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, e al lavoro prezioso dell’Ufficio Tecnico Comunale. Andiamo avanti con entusiasmo nell’attività quotidiana al servizio del paese».