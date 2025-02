Cittanova, Il resoconto del Consiglio Comunale, Antico, “Guardiamo concretamente alla valorizzazione dello Zomaro”

«Guardiamo concretamente alla valorizzazione dello Zomaro, nel quadro di un programma di rilancio che tiene conto delle potenzialità e delle bellezze dell’intero territorio cittanovese». Ad affermarlo, nel corso dei lavori del Consiglio comunale dello scorso 18 febbraio, il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico in merito all’approvazione dello schema di convenzione con il Parco Nazionale d’Aspromonte per la “Concessione in comodato d’uso della struttura Centro visita con annessa area sita in località Zomaro”. L’Aula, coordinata dal Presidente dott. Francesco Rao, ha trattato complessivamente sette punti iscritti all’ordine del giorno, dedicando ampio spazio proprio al rilancio della struttura montana: questa verrà data in uso gratuito all’Ente Parco, guidato dal Commissario dott. Renato Carullo, per l’avvio di percorsi utili alla valorizzazione e promozione dell’area protetta e per la sensibilizzazione alle tematiche ambientali. «In tale quadro – ha spiegato il Primo Cittadino – operiamo per la cucitura del territorio mettendo in campo più azioni che riteniamo strategiche. Il Parco, che ringraziamo per la piena e preziosa collaborazione, finanzierà con oltre 300mila euro la riqualifica dell’Ostello, andando a completare le risorse già disponibili pari a circa 400mila euro. Inoltre, siamo al lavoro per la riapertura del Museo Civico di Storia Naturale nella storica sede di via Regina Elena. L’obiettivo è creare un’offerta turistica giornaliera, dedicata a target differenti, e capace di coinvolgere l’area urbana, la montagna e le zone rurali. Su questo piano sentiremo a breve gli esercenti del settore turistico – ricettivo».

Il Consiglio ha poi proceduto all’accettazione della donazione di un bene immobile da parte di una privata cittadina. «Un gesto di grande altruismo e di vero amore per il paese – ha scandito il Sindaco – che ha visto protagonista la signora Rosanna Pronestì. A lei il ringraziamento nostro e dell’intera Comunità di Cittanova. L’appartamento donato, svincolato da qualsiasi destinazione d’uso, è situato in un palazzo storico di piazza Garibaldi».

L’Aula ha quindi approvato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria nel ruolo di stazione appaltante qualificata; il piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali per l’annualità 2025 (tre terreni agricoli e un immobili per i quali verrà a breve fatto bando di vendita); la verifica della qualità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie per il 2025; le tariffe Tari per l’annualità in corso. In merito a quest’ultimo punto, il Sindaco avv. Domenico Antico ha affermato: «Il servizio di raccolta differenziata va sostenuto con il tributo comunale e, in questo senso, tenendo conto di una deliberazione precedente al nostro insediamento, confermiamo le tariffe del 2024. Sarà nostro impegno abbassarle in caso di diminuzione dei costi del servizio. Se invece questi dovessero aumentare, in ogni caso il maggiore esborso non graverà sulla Comunità».