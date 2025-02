Cittanova, il Pd esprime la solidarietà e vicinanza agli imprenditori Minasi per il vile gesto subito

1500 tra ragazzi e bambini, dai 3 ai 14 anni o giù di lì, uditori e lettori curiosi di parole ed illustrazioni colorate; 10 autori con le loro piccole grandi storie capaci di far riflettere sui grandi temi come il cyberbullismo. Sono, questi, alcuni dei numeri dello straordinario successo registrato in occasione di TAURIANOVA: DUE […]