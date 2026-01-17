Cittanova, il movimento politico di Cannata’ : “Hanno gettato la maschera sulla raccolta differenziata “

GETTATA LA MASCHERA

Purtroppo solo oggi esce fuori la vera “natura” di chi ci amministra ormai da quasi dodici anni consecutivi: si svelano le vere intenzioni e gli interessi “particolari” che, puntualmente ed in sfregio agli interessi dei Cittanovesi, perseguono imperterriti.

Nell’ultima campagna elettorale hanno promesso agli operatori “volontari” che si occupavano della raccolta differenziata dei rifiuti, che avrebbero portato il loro compenso/contributo a mille euro al mese!

Fin dal loro insediamento hanno però messo in campo una strategia che portava a tutt’altra soluzione… basti ricordare che il parco automezzi, che nel 2013 avevamo rimesso a nuovo, per ben dodici anni di loro amministrazione, non ha avuto le necessarie manutenzioni affinché potesse continuare ad essere efficiente.

Gli operatori “volontari” al fine di vedersi riconoscere quel minimo di contributo per l’impegno profuso, sono stati costretti a scioperare affinché venissero “pagati”…

Ci sono voluti due anni per contrarre un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per acquistare degli automezzi nuovi, per poi scoprire che “forse” non saranno destinati all’ufficio Ambiente bensì ad altro ufficio!

Viene “snaturato” l’ufficio Ambiente che per anni ha fatto funzionare in maniera eccellente il servizio di raccolta differenziata, portando in nostro Comune sul podio dei comuni virtuosi in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, si “sposta” il servizio al Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali che, già agonizzante in quanto privo di Responsabile a tempo pieno, viene “retto” da un funzionario di un altro Comune… a tempo parziale.

Ed ecco che spunta la Delibera di Giunta Comunale N° 2 del 14/01/2026 con la quale l’amministrazione comunale dà al Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Patrimoniali atto di indirizzo per l’avvio delle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani!

Lo fa motivandone la scelta scrivendo: “l’attuale assetto del servizio rende necessario procedere all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica”.

Ciò vuole forse dire che, siccome non sono stati in grado di gestire il servizio di raccolta per come veniva gestito negli anni in cui Cittanova veniva preso come “modello” dagli altri Comuni, la gestione del servizio verrà affidato ad uno o forse due ditte esterne?

Forse, dopo le bugie della campagna elettorale, fin dall’inizio del loro mandato avevano avuto in mente di portarci all’affidamento, all’esterno, del servizio rifiuti: hanno più volte cambiato i settori di gestione, non hanno proceduto all’efficientamento dei mezzi tecnici, hanno spostato somme da quel settore ad altri settori, compresa qualche “festa”, hanno giocato con le normali aspettative dei lavoratori non rispettando le scadenze retributive…

Delle due,l’una: o sono incapaci di gestire il servizio o, considerato quanto detto, volevano arrivare proprio dove sono arrivati!!! Sarà l’inizio per nuovi futuri affidamenti esterni?

Secondo noi sono tutte persone capaci di perseguire i loro interessi: esternalizzare un servizio cruciale per il decoro urbano è interesse loro, evidentemente, ma non dei cittadini di Cittanova!

Infatti questa scelta porterà ad una diminuzione dei lavoratori impegnati, ad un incremento dei costi di servizio e delle tasse dei cittadini. Come dire: bravi a rendere Cittanova più povera di lavoro e più ricca di tasse da pagare!