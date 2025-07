Cittanova, il Consigliere Comunale La Delfa chiede lumi al sindaco in merito all’ordinanza sulla “pulizia e la manutenzione dei terreni privati incolti”

Con riferimento all’ordinanza in oggetto evidenziata, pubblicata in data 18.6.2025

nell’albo pretorio del Comune ed in pari data trasmessa al Comando di Polizia Locale,

con la quale il Sindaco ha disposto:

“In tutto il territorio Comunale e nelle Contrade Rurali del Comune, a tutti i

proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi in

genere incolte, abbandonate, ai proprietari di villette e gli amministratori con annesse

aree a verde, ai responsabili dei cantieri edili, ai responsabili di strutture turistiche

artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ai proprietari di aree in

genere inedificate di provvedere, a proprie cure e spese, ad eseguire tutte le opere

necessarie alla tutela del territorio ed in particolare:

Pulizia del terreno mediante taglio della vegetazione incolta;

Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei

terreni incolti in prossimità di strade Comunali e vicinali o prospicienti spazi e

aree pubbliche;

terreni incolti in prossimità di strade Comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche; Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico”,

il sottoscritto Anselmo La Delfa, nella rivestita qualità di Consigliere

Comunale, costretto a prendere atto che le condizioni di decoro dell’ambiente

cittadino non risultano migliorate ed anzi sembrano essere interessate da un

progressivo inesorabile peggioramento

CHIEDE

al Sindaco e al Responsabile della Polizia Municipale di voler comunicare con la

massima sollecitudine quali verifiche sono state eseguite e quali provvedimenti sono

stati adottati per garantire l’osservanza dell’ordinanza sindacale.